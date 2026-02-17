megállapodástárgyalásSvájc

Megállapodás született Irán és Amerika között, de diplomáciai gond lehet az iráni vezetés üzenetéből

Miközben Genfben folyt az amerikai–iráni tárgyalás az iráni nukleáris program kapcsán, Ali Hamenei az Egyesült Államok törekvéseinek kudarcáról beszélt. Donald Trump pedig hétfőn arra figyelmeztetett, hogy Teheránnak számolnia kell a következményekkel, ha kedden nem születik megállapodás. A tárgyalásokkal párhuzamosan Irán hadgyakorlatokat tartott, és részlegesen lezárta a Hormuzi-szorost.

Magyar Nemzet
2026. 02. 17. 18:40
Donald Trump és különmegbízottja Steve Witkoff Forrás: AFP
Miközben a washingtoni és teheráni delegáció Genfben megkezdte a régóta húzódó nukleáris kérdésekről szóló közvetett tárgyalásokat, Irán legfelsőbb vezetője arra figyelmeztetett, hogy az Egyesült Államoknak az iráni kormány megbuktatására irányuló kísérletei kudarcra vannak ítélve – írja a Reuters.

Irán külügyminisztere pozitív hangnemben nyilatkozott a genfi tárgyalás lezárultával
Irán külügyminisztere pozitív hangnemben nyilatkozott a genfi tárgyalás lezárultával. Fotó: AFP

Egy, az ügyre rálátó forrás a lapnak elmondta, hogy az amerikai különmegbízottak, Steve Witkoff és Jared Kushner is részt vettek a tárgyalásokon, amelyeken Omán közvetített. Donald Trump korábban közölte, hogy úgy véli, Teherán megállapodást akar:

Nem hiszem, hogy akarják a következményeit annak, ha nem kötnek megállapodást

 – mondta hétfőn, majd hozzátette, hogy korábban is születhetett volna megállapodás ahelyett, hogy elküldik a B–2-es vadászgépeket, hogy megsemmisítsék Irán nukleáris képességeit, mégis el kellett küldeniük a B–2-eseket.

Alig néhány órával az amerikai–iráni egyeztetések megkezdése után a Fars hírügynökség arról számolt be, hogy a stratégiai jelentőségű Hormuzi-szoros egyes részeit – biztonsági óvintézkedésekre hivatkozva – lezárták, miközben Irán hadgyakorlatokat tart a világ legfontosabb olajexport-útvonalán. Teherán korábban már fenyegetőzött azzal, hogy egy támadás esetén lezárja a szorost a kereskedelmi hajózás elől, ami a szakértők szerint a globális olajszállítások egy részét megbénítaná, és megemelné a nyersolaj árát.

Az amerikai elnök azt mondja, hogy az ő hadseregük a világ legerősebbje, de a világ legerősebb hadseregét is néha úgy meg lehet pofozni, hogy nem tud felállni

 – mondta az iráni médiában közzétett nyilatkozat szerint Ali Hamenei ajatollah. Egy magas rangú iráni tisztviselő kedden azt mondta a Reutersnek, hogy a genfi tárgyalások sikere attól függ, az Egyesült Államok nem támaszt-e irreális követeléseket, és komolyan gondolja-e az Iránra nehezedő, bénító gazdasági szankciók feloldását.

Washington igyekezett a tárgyalási témakört nem nukleáris kérdésekre is kiterjeszteni, például Irán rakétakészletére. Teherán azonban ragaszkodott ahhoz, hogy kizárólag nukleáris programja korlátozásáról hajlandó tárgyalni – a szankciók enyhítéséért cserébe –, és nem mond le teljesen az urándúsításról, valamint nem hajlandó a rakétaprogramjáról tárgyalni.

A tárgyalások végeztével az Al Jazerra arról számolt be, hogy Irán külügyminisztere szerint a megbeszélésen sikerült előrelépés elérni, de ez nem jelenti azt, hogy országa hamarosan megállapodásra jutna Washingtonnal a nukleáris programról. Abbász Aragcsi elmondta, hogy

megkezdődött az egyezség felé vezető út

– hozzátéve, hogy még vannak olyan kérdések, amelyeken dolgozniuk kell.

Azt mondhatom, hogy az előző fordulóhoz képest nagyon komoly megbeszéléseket folytattunk, és konstruktív légkörben tárgyaltunk

 – nyilatkozta a riportereknek. Ezután kifejtette, hogy megvitatták az elképzeléseket, és született néhány megállapodás, valamint néhány alapelvet is lefektettek. Ezen alapelvek mentén pedig kidolgoznak egy dokumentumot.

 

Borítókép: Donald Trump és különmegbízottja, Steve Witkoff (Fotó: AFP) 

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

