Megállapodás született Irán és Amerika között, de diplomáciai gond lehet az iráni vezetés üzenetéből

Miközben a washingtoni és teheráni delegáció Genfben megkezdte a régóta húzódó nukleáris kérdésekről szóló közvetett tárgyalásokat, Irán legfelsőbb vezetője arra figyelmeztetett, hogy az Egyesült Államoknak az iráni kormány megbuktatására irányuló kísérletei kudarcra vannak ítélve – írja a Reuters.

Irán külügyminisztere pozitív hangnemben nyilatkozott a genfi tárgyalás lezárultával. Fotó: AFP

Egy, az ügyre rálátó forrás a lapnak elmondta, hogy az amerikai különmegbízottak, Steve Witkoff és Jared Kushner is részt vettek a tárgyalásokon, amelyeken Omán közvetített. Donald Trump korábban közölte, hogy úgy véli, Teherán megállapodást akar:

Nem hiszem, hogy akarják a következményeit annak, ha nem kötnek megállapodást

– mondta hétfőn, majd hozzátette, hogy korábban is születhetett volna megállapodás ahelyett, hogy elküldik a B–2-es vadászgépeket, hogy megsemmisítsék Irán nukleáris képességeit, mégis el kellett küldeniük a B–2-eseket.