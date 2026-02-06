Irán meghátrál? Ali Hamenei ajatollah, Irán legfőbb vallási és politikai vezetője szerint a helyzet egyszerű, írja a Tagesschau.
Mekkora mozgástere van Iránnak az Egyesült Államokkal szemben?
Ma kezdődnek meg a tárgyalások Ománban Teherán és Washington között. Donald Trump amerikai elnök egyértelmű követelésekkel állt elő: Irán korlátozza fegyverkezését, állítsa le rakétaprogramját, és vessen véget a térségbeli, Irán-barát fegyveres csoportok – köztük a libanoni Hezbollah – támogatásának. A kérdés azonban az: mennyi mozgástere maradt az iráni vezetésnek?
Az Egyesült Államokkal fennálló több évtizedes ellenségeskedés okát két mondatban foglalja össze:
Amerika be akarja kebelezni Iránt. Irán ezt nem akarja.
Ennek ellenére Teherán mégis hajlandó tárgyalóasztalhoz ülni – ami sokak szerint a rezsim kétségbeesett helyzetét tükrözi. Szaíd Lejlaz volt iráni elnöki tanácsadó és jelenlegi teheráni egyetemi professzor egy német interjúban úgy fogalmazott:
A reformpártiak logikája szerint Iránnak nincs valódi alternatívája a párbeszédre. Egy esetleges megállapodás ugyanis enyhíthetne azokon a súlyos gazdasági szankciókon, amelyek az országot térdre kényszerítették.
Energiaalku – vagy több annál?
Washington egyértelművé tette: amennyiben Irán nem teljesíti a követeléseket, katonai csapásokkal kell számolnia. Trump három fő feltételt szabott: Irán mondjon le az atomfegyverekről, korlátozza ballisztikus rakétáinak hatótávolságát, és hagyjon fel a szövetséges milíciák támogatásával a Közel-Keleten.
Anja Pistor-Hatam, a kieli egyetem iszlámkutatója szerint azonban Teherán mozgástere „rendkívül csekély”.
Irán leginkább olcsó olajjal és gázzal próbálhat alkudozni – elsősorban Kína mintájára –, vagyis egy energetikai alku lehet az egyik kiút. Ám a tét sokkal nagyobb: a rezsim túlélése.
Irán: „A falhoz szorítva”
A szakértők szerint a teheráni vezetés elsődleges célja saját fennmaradása. A társadalom jelentős része traumatizált a korábbi tüntetések brutális leverése miatt, miközben a gazdasági helyzet történelmi mélypontra süllyedt. A lakosság 35–40 százaléka a szegénységi küszöb alatt él, sok családnak pedig gondot okoz a mindennapi megélhetés.
A rezsimnek fel kell tudnia mutatni valamit a népnek – például a szankciók enyhítését és gazdasági fellendülést –, különben újabb zavargásokkal kell számolnia
– véli a kutató.
További Külföld híreink
Hol engedhet Irán?
A szankciók feloldása érdekében Teherán várhatóan leginkább a regionális fegyveres csoportok támogatásának visszafogásában lehet hajlandó engedni. Kérdés azonban, hogy ezt valóban betartaná-e, és miként lehetne ellenőrizni.
Sokkal kényesebb pont a rakétaprogram korlátozása. Ez Irán szemében a nemzeti védelem alapját jelentené, így nehéz elképzelni, hogy erről könnyedén lemondanának.
Az atomprogram terén pedig – legalábbis Teherán hivatalos álláspontja szerint – eleve csak békés célú urándúsításról van szó. A több évtizedes propaganda és belpolitikai retorika miatt a rezsim számára rendkívül nehéz lenne látványos meghátrálást felmutatni.
Végül mégis meghátrál Teherán?
Mindennek ellenére egyre több szakértő úgy véli: Irán előbb-utóbb kénytelen lesz engedni. Szaíd Lejlaz szerint a rezsimnek belpolitikai válságkezelésre sincs valódi terve, így végső soron feladhatja urándúsítási programját, hogy elkerülje az amerikai katonai beavatkozást és enyhítse a gazdasági összeomlást.
További Külföld híreink
Borítókép: Ali Hamenei ajatollah, valamint Donald Trump, az Egyesült Államok elnöke (Fotó: AFP)
Komment
Összesen 0 komment
A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
A téma legfrissebb híreiTovább az összes cikkhez
Merényletet hajtottak végre Putyin tábornoka ellen Moszkvában, hajtóvadászat indult
Több lövést adtak le a férfira.
Krónikusan retteg az európai ország Moszkvától
Addig kell támogatni Ukrajnát, ameddig csak szükséges.
Így kozmetikázza Zelenszkij az ukrán valóságot
Az ukrán elnök állítását több forrás is megkérdőjelezi.
Kegyetlen erőszak az ukrán utcákon: így csapnak le a toborzók + videó
Sokszor akkora a túlerő, hogy menekülni sem próbálnak az áldozatok.
Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!
- Iratkozzon fel hírlevelünkre
- Csatlakozzon hozzánk Facebookon és Twitteren
- Kövesse csatornáinkat Instagrammon, Videán, YouTube-on és RSS-en
Címoldalról ajánljukTovább az összes cikkhez
Merényletet hajtottak végre Putyin tábornoka ellen Moszkvában, hajtóvadászat indult
Több lövést adtak le a férfira.
Krónikusan retteg az európai ország Moszkvától
Addig kell támogatni Ukrajnát, ameddig csak szükséges.
Így kozmetikázza Zelenszkij az ukrán valóságot
Az ukrán elnök állítását több forrás is megkérdőjelezi.
Kegyetlen erőszak az ukrán utcákon: így csapnak le a toborzók + videó
Sokszor akkora a túlerő, hogy menekülni sem próbálnak az áldozatok.
Szóljon hozzá!
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!