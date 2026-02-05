Irán katonai fejlesztéssel fenyeget

Az új rakéták hadrendbe állításának célja, hogy megmutassák az ország képességét nagy erejű megelőző vagy megtorlócsapások végrehajtására.

Az Egyesült Államok már régóta követeli az iráni kormánytól, hogy változtassa meg rakétaprogramját egyebek között a ballisztikus rakéták hatótávolságának korlátozásával.

Irán rendszeresen tesz bejelentést új fegyverekről és azok sikeres tesztjéről. Ezek valódiságát azonban nem lehet független forrásból ellenőrizni. Hivatalos források szerint az ország több olyan rakétatípussal rendelkezik, amelyeknek a hatótávolsága eléri a 2000 kilométert, és amelyekkel képes csapást mérni Izraelre vagy a térségbeli amerikai támaszpontokra.

Borítókép: Horramsahr ballisztikus rakéta kilövése (Fotó: AFP)