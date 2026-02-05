Az iráni Forradalmi Gárda hadrendbe állította a Horramsahr ballisztikus rakétájának negyedik generációját – közölte csütörtökön az Iszlám Köztársaság elithadseregéhez közel álló Farsz hírügynökség.
Irán katonai fejlesztéssel fenyeget
Az iráni Forradalmi Gárda hivatalosan is szolgálatba állította a Horramsahr ballisztikus rakéta negyedik generációját. Az aggasztó lépés egybeesik Irán katonai doktrínájának átalakításával, amely védekező megközelítés helyett már támadóbb hozzáállást priorizál.
A Farsz szerint az ország legkorszerűbb rakétájáról van szó, amelynek hatótávolsága mintegy 2000 kilométer, és több mint egytonnás robbanófejet tud célba juttatni.
A híradás szerint egyúttal felavattak egy új, föld alatti rakétavárost a Forradalmi Gárda űrközpontjában. Különös jelentőséggel bír Irán katonai doktrínájának módosítása. Ennek értelmében a 2025 júniusában történt, 12 napos iráni–izraeli háború hatására a teheráni vezetés feladja eddigi védekező jellegű stratégiáját, támadó stratégiára cserélve azt.
További Külföld híreink
Az új rakéták hadrendbe állításának célja, hogy megmutassák az ország képességét nagy erejű megelőző vagy megtorlócsapások végrehajtására.
Az Egyesült Államok már régóta követeli az iráni kormánytól, hogy változtassa meg rakétaprogramját egyebek között a ballisztikus rakéták hatótávolságának korlátozásával.
Irán rendszeresen tesz bejelentést új fegyverekről és azok sikeres tesztjéről. Ezek valódiságát azonban nem lehet független forrásból ellenőrizni. Hivatalos források szerint az ország több olyan rakétatípussal rendelkezik, amelyeknek a hatótávolsága eléri a 2000 kilométert, és amelyekkel képes csapást mérni Izraelre vagy a térségbeli amerikai támaszpontokra.
Borítókép: Horramsahr ballisztikus rakéta kilövése (Fotó: AFP)
Komment
Összesen 0 komment
A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
A téma legfrissebb híreiTovább az összes cikkhez
Amerikai–orosz megállapodást jelentettek be
Az ukrajnai harcok folytatódnak, de a háttérben új megállapodások születnek.
Szergej Lavrov: Oroszország készen áll arra, hogy semleges és jóindulatú országként tekintsen Ukrajnára
Moszkvának nem a területek, hanem az ott élők a fontosak.
Marokkóban több mint 143 ezer embert evakuáltak a heves esők miatt
A hatóságok több tartományban meteorológiai figyelmeztetést adtak ki.
Szijjártó Péter szerint a béke nem lenne kérdés, ha Trumpon múlna
Az orosz–amerikai kapcsolatokban is előrelépés történt.
Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!
- Iratkozzon fel hírlevelünkre
- Csatlakozzon hozzánk Facebookon és Twitteren
- Kövesse csatornáinkat Instagrammon, Videán, YouTube-on és RSS-en
Címoldalról ajánljukTovább az összes cikkhez
Amerikai–orosz megállapodást jelentettek be
Az ukrajnai harcok folytatódnak, de a háttérben új megállapodások születnek.
Szergej Lavrov: Oroszország készen áll arra, hogy semleges és jóindulatú országként tekintsen Ukrajnára
Moszkvának nem a területek, hanem az ott élők a fontosak.
Marokkóban több mint 143 ezer embert evakuáltak a heves esők miatt
A hatóságok több tartományban meteorológiai figyelmeztetést adtak ki.
Szijjártó Péter szerint a béke nem lenne kérdés, ha Trumpon múlna
Az orosz–amerikai kapcsolatokban is előrelépés történt.
Szóljon hozzá!
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!