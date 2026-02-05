ballisztikus rakétaIránfejlesztés

Irán katonai fejlesztéssel fenyeget

Az iráni Forradalmi Gárda hivatalosan is szolgálatba állította a Horramsahr ballisztikus rakéta negyedik generációját. Az aggasztó lépés egybeesik Irán katonai doktrínájának átalakításával, amely védekező megközelítés helyett már támadóbb hozzáállást priorizál.

Magyar Nemzet
2026. 02. 05. 20:41
Horramsahr ballisztikus rakéta kilövése
Horramsahr ballisztikus rakéta kilövése Forrás: AFP
Az iráni Forradalmi Gárda hadrendbe állította a Horramsahr ballisztikus rakétájának negyedik generációját – közölte csütörtökön az Iszlám Köztársaság elithadseregéhez közel álló Farsz hírügynökség. 

Irán hadrendbe állította a Horramsahr ballisztikus rakétájának negyedik generációját
Irán hadrendbe állította a Horramsahr ballisztikus rakétájának negyedik generációját Fotó: AFP

A Farsz szerint az ország legkorszerűbb rakétájáról van szó, amelynek hatótávolsága mintegy 2000 kilométer, és több mint egytonnás robbanófejet tud célba juttatni.

A híradás szerint egyúttal felavattak egy új, föld alatti rakétavárost a Forradalmi Gárda űrközpontjában. Különös jelentőséggel bír Irán katonai doktrínájának módosítása. Ennek értelmében a 2025 júniusában történt, 12 napos iráni–izraeli háború hatására a teheráni vezetés feladja eddigi védekező jellegű stratégiáját, támadó stratégiára cserélve azt.

Az új rakéták hadrendbe állításának célja, hogy megmutassák az ország képességét nagy erejű megelőző vagy megtorlócsapások végrehajtására. 

Az Egyesült Államok már régóta követeli az iráni kormánytól, hogy változtassa meg rakétaprogramját egyebek között a ballisztikus rakéták hatótávolságának korlátozásával.

Irán rendszeresen tesz bejelentést új fegyverekről és azok sikeres tesztjéről. Ezek valódiságát azonban nem lehet független forrásból ellenőrizni. Hivatalos források szerint az ország több olyan rakétatípussal rendelkezik, amelyeknek a hatótávolsága eléri a 2000 kilométert, és amelyekkel képes csapást mérni Izraelre vagy a térségbeli amerikai támaszpontokra.

Borítókép: Horramsahr ballisztikus rakéta kilövése (Fotó: AFP)

