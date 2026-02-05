Rendkívüli

Donald Trump: Orbán Viktor soha nem okoz csalódást Magyarország nagyszerű népének

illegális bevándorlásICEEgyesült ÁllamokkitoloncolásdemokratákmigránsTrump

A demokraták elszabadultak: politikai támadás indult az ICE ellen + videó

Amit most csinál a baloldal, az minden határon túlmegy. Nem elég, hogy egyes tanárok gyerekeket vonnak be az ICE, vagyis az amerikai Bevándorlási és Vámügyi Hivatal elleni tiltakozásokba, most még tovább mentek: a demokraták olyan követeléseket terjesztettek elő, amelyek gyakorlatilag megbénítanák a szervezet működését és de facto amnesztiát biztosítanának az illegális migránsok millióinak. A dokumentum olyan követeléseket is tartalmaz, amelyek az ICE-ügynökök és családtagjaik biztonságát is veszélyeztetnék.

Sebők Barbara
2026. 02. 05. 19:29
A demokraták elszabadultak: politikai támadás indult az ICE ellen Forrás: AFP
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Mint arról beszámoltunk, az Egyesült Államokban baloldali tanárok általános és középiskolás diákokat vontak be ICE-ellenes tiltakozásokba, egyes esetekben alsósokat is. Most a demokraták tovább szítják a feszültséget: a párt vezetése politikai szinten is frontális támadást indított a bevándorlási hatóság ellen – számolt be róla a BreitBart.

A demokraták megbénítanák a szervezet működését, és amnesztiát biztosítanának az illegális migránsoknak
A demokraták megbénítanák a szervezet működését, és amnesztiát biztosítanának az illegális migránsoknak Fotó: AFP

A demokraták elszabadultak

A belbiztonsági minisztérium (DHS) 2026-os költségvetéséről zajló tárgyalások közepette a demokrata vezetők szerda este több mint négyszáz követelést nyújtottak be. 

Az általuk javasolt korlátozások megbénítanák a szervezet napi működését és az illegális migránsoknak kedveznének, gyakorlatilag amnesztiát adva nekik.

A dokumentum olyan követeléseket is tartalmaz, amelyek az ICE ügynökeinek és családtagjaiknak biztonságát is veszélyeztetnék. Az egyik javaslat előírná, hogy az ICE tisztjei minden művelet során fedjék fel az arcukat és jól látható azonosítót viseljenek – mindezt annak ellenére, hogy az ügynökök feleségei és gyermekei már így is zaklatásoknak vannak kitéve.

A demokraták megtiltanák az ICE-nak a bírói parancs nélküli letartóztatásokat akkor is, ha a migránsok jogerős kitoloncolás elől bujkálnak.

A csomag szerint az ICE nem hajthatna végre intézkedéseket úgynevezett „érzékeny helyszíneken”, amelyek köre rendkívül tágan lenne értelmezve. Ez gyakorlatilag azt jelentené, hogy városonként és településenként bővíthető mini-menedékvárosok hálózata jönne létre.

Megtiltanák továbbá, hogy az ICE és a rendőrség a szokásos rendészeti módszereket alkalmazza
Megtiltanák, hogy az ICE és a rendőrség a szokásos rendészeti módszereket alkalmazza Fotó: AFP

Megtiltanák továbbá, hogy az ICE és a rendőrség a szokásos rendészeti módszereket alkalmazza az illegális migránsok azonosításakor. Nem lehetne figyelembe venni a gyanúsítottak tartózkodási helyét, munkáját, idegennyelv-ismeretét, akcentusát, illetve „faji és etnikai hovatartozását”. A kritikusok szerint ez a szabályozás minden egyes intézkedést végtelen jogi támadásoknak tenne ki.

A követelések egyik legsúlyosabb pontja az, hogy az állami és helyi – jellemzően demokrata vezetésű – hatóságok felügyeleti és vétójogot kapnának a szövetségi kormány műveletei felett. A dokumentum emellett felszólítja Donald Trump elnököt Kristi Noem, a belbiztonsági minisztérium vezetőjének menesztésére is.

A csomagot a kongresszus két legmagasabb rangú demokrata politikusa, Chuck Schumer szenátor és Hakeem Jeffries képviselő tette közzé. 

Közös levelükben azt írták: a javaslatok józan észen alapuló megoldások, amelyek védik az alkotmányos jogokat és biztosítják a felelős bűnüldözést.

Trump az NBC Newsnak nyilatkozva arról beszélt: Biden négy év nyitott határok politikájával emberek tízmillióit engedte be az országba. Elismerte, hogy bizonyos helyzetekben megfontoltabb fellépésre lehet szükség, ugyanakkor hangsúlyozta, hogy a hatóságok csak a nagyon kemény bűnözőkkel szemben járnak el drasztikusan. 

Több közvélemény-kutatás szerint az ICE-műveletek leállítása a demokrata bázison belül népszerű, országosan azonban rendkívül elutasított.

A Harvard CAPS–Harris Poll január végi felmérése alapján a regisztrált szavazók 73 százaléka támogatja az erőszakos migránsok kitoloncolását, míg 52 százalék az összes illegális migráns eltávolítását.

A szélsőbaloldali polgármester megnyitná az USA határait a bevándorlók előtt

Lapunk korábban arról is beszámolt, hogy előkerült egy korábban készült felvétel Michelle Wu bostoni polgármesterről, amelyen a szélsőbaloldali városvezető egy márciusi interjúban arról beszélt, hogy 

szerinte minden embernek törvény adta joga belépni az Egyesült Államokba és menedéket kérni. 

A kijelentés széles körű felháborodást váltott ki, amerikaiak tízezrei bírálták a polgármester álláspontját. 

Illegális bevándorlók és segélyek – egy videó jól tükrözi az amerikai közhangulatot

Az Egyesült Államokban látványosan fogy a türelem az illegális bevándorlókkal szemben. Nemcsak a bűncselekményt elkövető migránsok ellen lázadnak az amerikaiak, hanem azok ellen is, akik nem dolgoznak, csupán a szociális juttatásokból élnek. Egy bevándorlásellenes tüntetésen készült videó is ezt a közhangulatot tükrözi. A Political Insider Facebook-oldalán megosztott felvételen egy amerikai hölgy határozottan fogalmazza meg azt, amit sok választó gondol. Úgy fogalmazott:

Vágjuk meg a juttatásaikat, és saját maguktól elmennek, vagy legalábbis a többségük. Ilyen egyszerű. Mi, amerikaiak belefáradtunk abba, hogy a kemény munkával megkeresett adódollárjainkból fizessünk nekik. Valóban meg kell reformálnunk az egész rendszert. Akik dolgoznak, maradhatnak. Akik nem, azok ne kapjanak semmit.

Borítókép: Az ICE ügynökei migránsokkal szemben intézkednek (Fotó: AFP)

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bayer Zsolt
idezojelekkönyvtár

Ünnep az MTA-ban

Bayer Zsolt avatarja

Éljen az akadémiai szabadság!

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu