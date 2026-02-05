A demokraták elszabadultak: politikai támadás indult az ICE ellen + videó

Mint arról beszámoltunk, az Egyesült Államokban baloldali tanárok általános és középiskolás diákokat vontak be ICE-ellenes tiltakozásokba, egyes esetekben alsósokat is. Most a demokraták tovább szítják a feszültséget: a párt vezetése politikai szinten is frontális támadást indított a bevándorlási hatóság ellen – számolt be róla a BreitBart.

A demokraták megbénítanák a szervezet működését, és amnesztiát biztosítanának az illegális migránsoknak Fotó: AFP

A demokraták elszabadultak

A belbiztonsági minisztérium (DHS) 2026-os költségvetéséről zajló tárgyalások közepette a demokrata vezetők szerda este több mint négyszáz követelést nyújtottak be.

Az általuk javasolt korlátozások megbénítanák a szervezet napi működését és az illegális migránsoknak kedveznének, gyakorlatilag amnesztiát adva nekik.

A dokumentum olyan követeléseket is tartalmaz, amelyek az ICE ügynökeinek és családtagjaiknak biztonságát is veszélyeztetnék. Az egyik javaslat előírná, hogy az ICE tisztjei minden művelet során fedjék fel az arcukat és jól látható azonosítót viseljenek – mindezt annak ellenére, hogy az ügynökök feleségei és gyermekei már így is zaklatásoknak vannak kitéve.

A demokraták megtiltanák az ICE-nak a bírói parancs nélküli letartóztatásokat akkor is, ha a migránsok jogerős kitoloncolás elől bujkálnak.

A csomag szerint az ICE nem hajthatna végre intézkedéseket úgynevezett „érzékeny helyszíneken”, amelyek köre rendkívül tágan lenne értelmezve. Ez gyakorlatilag azt jelentené, hogy városonként és településenként bővíthető mini-menedékvárosok hálózata jönne létre.