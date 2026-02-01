Illegális bevándorlók és segélyek – egy videó jól tükrözi amerikai közhangulatot
Az Egyesült Államokban látványosan fogy a türelem az illegális bevándorlókkal szemben. Nemcsak a bűncselekményt elkövető migránsok ellen lázadnak az amerikaiak, hanem azok ellen is, akik nem dolgoznak, csupán a szociális juttatásokból élnek. Egy bevándorlásellenes tüntetésen készült videó is ezt a közhangulatot tükrözi.
A Political Insider Facebook-oldalán megosztott felvételen egy amerikai hölgy határozottan fogalmazza meg azt, amit sok választó gondol. A demonstráción elhangzott kijelentése szerint a rendszer alapvető problémája az, hogy az illegális bevándorlók egy része munkavégzés nélkül jut hozzá az adófizetők pénzéből finanszírozott juttatásokhoz – számolt be róla az Origo.
A tüntetésen készült videóban így fogalmazott:
Vágjuk meg a juttatásaikat, és saját maguktól elmennek, vagy legalábbis a többségük. Ilyen egyszerű. Mi, amerikaiak belefáradtunk abba, hogy a kemény munkával megkeresett adódollárjainkból fizessünk nekik. Valóban meg kell reformálnunk az egész rendszert. Akik dolgoznak, maradhatnak. Akik nem, azok ne kapjanak semmit.
A választók többsége továbbra is fontosnak tartja, hogy megakadályozzák az illegális bevándorlók adófizetők által finanszírozott juttatásokhoz való hozzáférését, ugyanakkor sokan úgy látják, hogy a kormány nem tesz eleget. A Rasmussen Reports legújabb országos telefonos és online felmérése szerint az amerikai választók 66 százaléka tartja fontosnak, hogy megakadályozzák az illegális bevándorlók egészségügyi ellátáshoz és élelmiszerjegyekhez való hozzáférését. Ez enyhe csökkenést jelent a tavaly júliusi 72 százalékhoz képest, ugyanakkor a válaszadók 47 százaléka továbbra is úgy véli, hogy ez kifejezetten fontos kérdés.
Mindössze 29 százalék mondta azt, hogy nem tartja lényegesnek az illegális bevándorlók juttatásokhoz való hozzáférésének megakadályozását.
A tüntetések és a közvélemény-kutatási adatok alapján egyértelmű, hogy az Egyesült Államokban egyre erősebb az elvárás a választók részéről a szociális rendszer szigorítására.
A Trump-kormányzat decemberben bejelentette, hogy nemzetbiztonsági és közbiztonsági okokra hivatkozva felfüggeszti 19, Európán kívüli országból érkező bevándorlók összes kérelmét. A szünetelés azon 19 ország állampolgárait érinti, amelyek már júniusban részleges beutazási tilalom alá kerültek, és ez további bevándorlási korlátozásokat jelent – ami Donald Trump amerikai elnök politikai programjának egyik alapvető eleme. Az országok sorában többek között Afganisztán és Szomália is szerepel.
Illegális bevándorlók lövöldöztek egy forgalmas amerikai autópályán
Tegnap lapunk arról is beszámolt, hogy egy újévi lövöldözés miatt indult nyomozás az Egyesült Államokban, miután fegyveresek egy forgalmas autópályára adtak le lövéseket. Az esetről készült videófelvételek gyorsan terjedtek az interneten, ami nagyban segítette a nyomozást.
A rendőrség szerint az illegális bevándorlók más fegyveres bűncselekményekhez is köthetők.
Ketten már börtönben vannak, de a nyomozás még nem zárult le.
Trump betartja az amerikaiaknak tett ígéretét
Ahogy arról lapunk is beszámolt, a Trump-adminisztráció csak az első negyedévben több mint félmillió migráns jogi státusát vonta vissza, akik a Biden-kormány idején indított úgynevezett CHNV-programon keresztül léptek be az Egyesült Államokba. Donald Trump amerikai elnök a választási kampánya során megígérte, hogy fellép az illegális migráció ellen, aminek részeként le is zárta a déli határt.
Az amerikai elnök szerint Joe Biden idején a baloldali bírák és a kormányzat összejátszott abban, hogy minél több embert lehessen az országba juttatni a nyitott határok politikája mentén.
Mint fogalmazott: „az embereket sokkolja, ami az igazságszolgáltatási rendszerben zajlik. Sok okból választottak meg, de az egyik legfontosabb ezek közül a törvény és rend tisztelete volt, ennek pedig fontos része a hatalmas bűnözői hálózat gyors eltávolítása, amely az álnok Joe Biden nyitott határok politikája révén jutott be országunkba.”
