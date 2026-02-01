Illegális bevándorlók és segélyek – egy videó jól tükrözi amerikai közhangulatot

Trump betartja az amerikaiaknak tett ígéretét Fotó: AFP

Illegális bevándorlók lövöldöztek egy forgalmas amerikai autópályán

Tegnap lapunk arról is beszámolt, hogy egy újévi lövöldözés miatt indult nyomozás az Egyesült Államokban, miután fegyveresek egy forgalmas autópályára adtak le lövéseket. Az esetről készült videófelvételek gyorsan terjedtek az interneten, ami nagyban segítette a nyomozást.

A rendőrség szerint az illegális bevándorlók más fegyveres bűncselekményekhez is köthetők.

Ketten már börtönben vannak, de a nyomozás még nem zárult le.

Trump betartja az amerikaiaknak tett ígéretét

Ahogy arról lapunk is beszámolt, a Trump-adminisztráció csak az első negyedévben több mint félmillió migráns jogi státusát vonta vissza, akik a Biden-kormány idején indított úgynevezett CHNV-programon keresztül léptek be az Egyesült Államokba. Donald Trump amerikai elnök a választási kampánya során megígérte, hogy fellép az illegális migráció ellen, aminek részeként le is zárta a déli határt.

Az amerikai elnök szerint Joe Biden idején a baloldali bírák és a kormányzat összejátszott abban, hogy minél több embert lehessen az országba juttatni a nyitott határok politikája mentén.

Mint fogalmazott: „az embereket sokkolja, ami az igazságszolgáltatási rendszerben zajlik. Sok okból választottak meg, de az egyik legfontosabb ezek közül a törvény és rend tisztelete volt, ennek pedig fontos része a hatalmas bűnözői hálózat gyors eltávolítása, amely az álnok Joe Biden nyitott határok politikája révén jutott be országunkba.”