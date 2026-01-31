lövöldözésEgyesült Államoknyomozás

Illegális bevándorlók lövöldöztek egy forgalmas amerikai autópályán + videó

Egy újévi lövöldözés miatt indult nyomozás az Egyesült Államokban, miután fegyveresek egy forgalmas autópályára adtak le lövéseket. Az esetről készült videófelvételek gyorsan terjedtek az interneten, ami nagyban segítette a nyomozást. A rendőrség szerint az illegális bevándorlók más fegyveres bűncselekményekhez is köthetők.

Magyar Nemzet
2026. 01. 31. 3:00
Migránsok lövöldöztek egy forgalmas New York-i hídon Forrás: AFP
Illegális bevándorlók lövöldöztek újévkor egy forgalmas New York-i autópályán, a rendőrség beszámolója szerint az egyik gyanúsított korábban egy családra is rálőtt. Ketten már börtönben vannak, a nyomozás még nem zárult le, folyik a videófelvételek elemzése – számolt be róla a Fox News.

Illegális bevándorlók okoztak pánikot egy New York-i autópályán Újév hajnalán
Illegális bevándorlók okoztak pánikot egy New York-i autópályán újév hajnalán. Fotó: AFP

Az újévi incidens után a hatóságok több mint száz töltényhüvelyt gyűjtöttek össze a helyszínen. A videó – amin a fegyveresek láthatók, amint egy dallasi hídról lövöldöznek újév napján – több letartóztatáshoz vezetett. A hatóság közlése szerint a bevándorlók több, Észak-Texas területén elkövetett fegyveres bűncselekményhez köthetők.

A dallasi rendőrkapitányság kedden jelentette be az őrizetbe vételeket: a 20 éves Anthony Acevedo és a 18 éves Jose Alarcon Sanchez került rács mögé. Ők ketten láthatók a közösségi médiában terjedő videókon, amint fegyverekkel tüzelnek a Margaret McDermott hídról az Interstate 30 autópályára, Dallas belvárosától nyugatra. A rendőrségi szóvivő elmondta, hogy a vakmerő lövöldözésről készült felvételek bejárták a világot, közfelháborodást, valamint nagyszabású nyomozást váltottak ki. Alarcon Sanchezt már 2026. január 1-jén őrizetbe vették.

Anderson Derce Larát később kapcsolatba hozták egy különálló üggyel, a fiatal férfi novemberben több lövést adott le egy járműre, amelyben három felnőtt és három gyermek utazott.

A dallasi rendőrség közlése szerint Acevedo óvadék ellenében szabadlábra került, míg Alarcon Sanchez és Derce Lara idegenrendészeti őrizetben van.

Borítókép: Migránsok lövöldöztek egy forgalmas New York-i hídon (Fotó: AFP)

