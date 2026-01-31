Illegális bevándorlók lövöldöztek egy forgalmas amerikai autópályán + videó

Illegális bevándorlók lövöldöztek újévkor egy forgalmas New York-i autópályán, a rendőrség beszámolója szerint az egyik gyanúsított korábban egy családra is rálőtt. Ketten már börtönben vannak, a nyomozás még nem zárult le, folyik a videófelvételek elemzése – számolt be róla a Fox News.

Illegális bevándorlók okoztak pánikot egy New York-i autópályán újév hajnalán. Fotó: AFP

Az újévi incidens után a hatóságok több mint száz töltényhüvelyt gyűjtöttek össze a helyszínen. A videó – amin a fegyveresek láthatók, amint egy dallasi hídról lövöldöznek újév napján – több letartóztatáshoz vezetett. A hatóság közlése szerint a bevándorlók több, Észak-Texas területén elkövetett fegyveres bűncselekményhez köthetők.