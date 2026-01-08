Videón a minneapolisi lövöldözés

Kristi Noem belbiztonsági miniszter szerint Good megpróbált elgázolni egy rendőrt a járművével, ugyanakkor hozzátette, hogy a halálos lövés

megelőzhető lett volna.

Noem hangsúlyozta, hogy az ICE ügynökei az incidens idején törvényes rendfenntartó műveletet hajtottak végre.

A miniszter szerint az ICE ügynökei Minneapolisban végeztek műveleteket, amikor egyik járművük a közelmúltbeli időjárási körülmények miatt elakadt a hóban. Amikor megpróbálták kiszabadítani a járművüket, egy csoport agitátor kezdte zaklatni és akadályozni őket. Noem elmondta, hogy az ügynökök megközelítették Good járművét, miután ő többször is megakadályozta a munkájukban. Felszólították a nőt, hogy szálljon ki a járművéből és hagyja abba a rendfenntartók munkájának akadályozását, de ő nem volt hajlandó engedelmeskedni.

Ezután fegyverként használta a járművét

– mondta, hozzátéve, hogy a nő megpróbált elgázolni egy tisztviselőt.