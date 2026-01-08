Egyesült ÁllamokICEMinneapolislövöldözés

Videón a minneapolisi lövöldözés

Meghalt egy nő az amerikai Minneapolisban egy bevándorlási és vámhatósági művelet során. A feladatukat végző szerveket egy kisebb tömeg zavarta meg, majd a szóban forgó nő személyautójával akadályozta az intézkedő ügynöket. Ellenállt az igazoltatásnak és gépjárművét használta fegyverként az intézkedő személyek ellen – a hivatalos közlések szerint.

Magyar Nemzet
2026. 01. 08. 14:01
Rendőrségi szalag Forrás: AFP
A halálos lövöldözés az ICE művelete során történt Minneapolis déli részén, a Belbiztonsági Minisztérium szerint, amikor az ügynökök letartóztatásokat próbáltak végrehajtani. Ekkor szólították fel Renee N. Good-ot, hogy hagyja el autóját, de ő ellenállt, továbbhajtott, és „megpróbálta járművét fegyverként használni a tisztviselők ellen”, ami arra késztette a szövetségi ügynököt, hogy önvédelemből lőjön – tájékoztatott cikkében a Fox News.

Noem szerint a halálos kimenetelű eset nem történik meg ha a nő nem tanúsít erőszakot.
Noem szerint a halálos kimenetelű eset nem történik meg, ha a nő nem tanúsít erőszakot. (Fotó: AFP)

Kristi Noem belbiztonsági miniszter szerint Good megpróbált elgázolni egy rendőrt a járművével, ugyanakkor hozzátette, hogy a halálos lövés

megelőzhető lett volna.

Noem hangsúlyozta, hogy az ICE ügynökei az incidens idején törvényes rendfenntartó műveletet hajtottak végre.

A miniszter szerint az ICE ügynökei Minneapolisban végeztek műveleteket, amikor egyik járművük a közelmúltbeli időjárási körülmények miatt elakadt a hóban. Amikor megpróbálták kiszabadítani a járművüket, egy csoport agitátor kezdte zaklatni és akadályozni őket. Noem elmondta, hogy az ügynökök megközelítették Good járművét, miután ő többször is megakadályozta a munkájukban. Felszólították a nőt, hogy szálljon ki a járművéből és hagyja abba a rendfenntartók munkájának akadályozását, de ő nem volt hajlandó engedelmeskedni. 

Ezután fegyverként használta a járművét

 – mondta, hozzátéve, hogy a nő megpróbált elgázolni egy tisztviselőt. 

A közszolgát kórházba szállították, ahol ellátták, majd később kiengedték. A KSHB 41 News szerint a lövöldözés idején Renee N. Good Macklin által vezetett gépjárművön missouri-i rendszám volt. Nem volt azonnal egyértelmű, hogy a jármű miért volt más államban bejegyezve. 

A belbiztonsági miniszter belföldi terrorista cselekményének minősítette az esetet, és elmondta, hogy az elmúlt hetekben országszerte megnőtt a szövetségi tisztviselők ellen elkövetett járművel való támadások száma. 

Ennek véget kell vetni

 – mondta. 

Hozzátette, hogy a választott tisztviselőknek el kell ítélniük a rendfenntartó szervek elleni erőszakot, és azzal érvelt, hogy a lövöldözés a szövetségi tisztviselőket célzó egyre hevesebb retorika eredménye volt.

A Fox News több ICE-forrástól megtudta, hogy a minneapolisi lövöldözésben részt vevő ügynökök közül egyik sem viselt testkamerát az incidens idején. Az ICE fokozatosan vezeti be a testre rögzíthető kamerákat országszerte, többek között a közelmúltban történt, nagy visszhangot kiváltó letartóztatások során, de a szerdai razziában részt vevő csapat nem rendelkezett testkamerákkal – állítják a források.

Borítókép: Rendőrségi szalag (Fotó: AFP)

Bayer Zsolt
idezojelekfinn

Amin lehet röhögni és amin tilos

Bayer Zsolt avatarja

Már akinek, persze…

