Katonai akciót indított a szíriai hadsereg Aleppó kurd városrészei ellen

A kormány közleménye szerint a műveletet a helyiek kérésére indították meg azzal a céllal, hogy helyreállítsák a biztonságot és megvédjék a civil lakosságot.

Hangsúlyozták, hogy az akció célpontjai a fegyveres csoportok. Az AFP francia hírügynökség helyszíni tudósítója szerint a szíriai hadsereg katonai övezetté nyilvánította azt a két körzetet, amelyet a kurd erők tartanak ellenőrzésük alatt. A szóban forgó területeken humanitárius folyosókat alakítottak ki, amelyeken a civil lakosság korábban távozhatott.

Az Aszad család több évtizedes uralma és csaknem 14 évi polgárháború után Szíria máig mélyen megosztott ország.

A 2024 végén hatalomra került új vezetés erős központi kormányzat kiépítésére törekszik. A kurdok alkotják a legnagyobb etnikai kisebbséget, ők főként az északkeleti országrészben élnek.

Tavaly márciusban az átmeneti kormány megegyezett a kurd hatóságokkal arról, hogy a most gyakorlatilag önállóan működő kurd intézményeket integrálják a központi állami apparátusba, a kurd harcosokat pedig a hadseregbe.

A megállapodást azonban még nem tudták megvalósítani, a konkrét intézkedések kidolgozásáról szóló tárgyalások határideje 2025 végén lejárt, és az egyeztetések egyelőre megakadtak.

Egy korábbi incidens során Ankara már figyelmeztette Szíriát, hogy a kormányerők és a kurd milicisták összecsapásai aláássák az ország politikai egységét.