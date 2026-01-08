SzíriaAlepposzíriai kurdok

Katonai akciót indított a szíriai hadsereg Aleppó kurd városrészei ellen

A szíriai átmeneti kormány hadműveletet indított a kurdok által ellenőrzött észak-szíriai területeken. A hatóságok a Szíriai Demokratikus Erők tevékenységét teszik felelőssé az incidensekért, miközben a hadsereg több körzetet katonai övezetté nyilvánított. A művelet céljaként a biztonság helyreállítását és a civilek védelmét jelölték meg.

Magyar Nemzet
2026. 01. 08. 7:27
Szíriai Demokratikus Erők katonái
Szíriai Demokratikus Erők katonái Forrás: AFP
A szíriai átmeneti kormány korlátozott hadművelet megindítását jelentette be az észak-szíriai város kurdok által ellenőrzött területei ellen. A hatóságok azzal vádolják a Szíriai Demokratikus Erők (SDF) nevű kurd milíciát, hogy rendszeresen támadnak a városban lakott területeket, közutakat és a biztonsági erők tagjait. Az utóbbi időben több összecsapás volt a hadsereg és a kurd erők között az Aleppótól keletre eső területeken.

A szíriai lakosság óvóhelyekre menekül.
A szíriai lakosság óvóhelyekre menekül (Fotó: AFP)

A kormány közleménye szerint a műveletet a helyiek kérésére indították meg azzal a céllal, hogy helyreállítsák a biztonságot és megvédjék a civil lakosságot.

Hangsúlyozták, hogy az akció célpontjai a fegyveres csoportok. Az AFP francia hírügynökség helyszíni tudósítója szerint a szíriai hadsereg katonai övezetté nyilvánította azt a két körzetet, amelyet a kurd erők tartanak ellenőrzésük alatt. A szóban forgó területeken humanitárius folyosókat alakítottak ki, amelyeken a civil lakosság korábban távozhatott. 

Az Aszad család több évtizedes uralma és csaknem 14 évi polgárháború után Szíria máig mélyen megosztott ország.

A 2024 végén hatalomra került új vezetés erős központi kormányzat kiépítésére törekszik. A kurdok alkotják a legnagyobb etnikai kisebbséget, ők főként az északkeleti országrészben élnek. 

Tavaly márciusban az átmeneti kormány megegyezett a kurd hatóságokkal arról, hogy a most gyakorlatilag önállóan működő kurd intézményeket integrálják a központi állami apparátusba, a kurd harcosokat pedig a hadseregbe.

A megállapodást azonban még nem tudták megvalósítani, a konkrét intézkedések kidolgozásáról szóló tárgyalások határideje 2025 végén lejárt, és az egyeztetések egyelőre megakadtak.

Egy korábbi incidens során Ankara már figyelmeztette Szíriát, hogy a kormányerők és a kurd milicisták összecsapásai aláássák az ország politikai egységét.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

