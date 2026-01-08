A szíriai átmeneti kormány korlátozott hadművelet megindítását jelentette be az észak-szíriai város kurdok által ellenőrzött területei ellen. A hatóságok azzal vádolják a Szíriai Demokratikus Erők (SDF) nevű kurd milíciát, hogy rendszeresen támadnak a városban lakott területeket, közutakat és a biztonsági erők tagjait. Az utóbbi időben több összecsapás volt a hadsereg és a kurd erők között az Aleppótól keletre eső területeken.
Katonai akciót indított a szíriai hadsereg Aleppó kurd városrészei ellen
A szíriai átmeneti kormány hadműveletet indított a kurdok által ellenőrzött észak-szíriai területeken. A hatóságok a Szíriai Demokratikus Erők tevékenységét teszik felelőssé az incidensekért, miközben a hadsereg több körzetet katonai övezetté nyilvánított. A művelet céljaként a biztonság helyreállítását és a civilek védelmét jelölték meg.
A kormány közleménye szerint a műveletet a helyiek kérésére indították meg azzal a céllal, hogy helyreállítsák a biztonságot és megvédjék a civil lakosságot.
Hangsúlyozták, hogy az akció célpontjai a fegyveres csoportok. Az AFP francia hírügynökség helyszíni tudósítója szerint a szíriai hadsereg katonai övezetté nyilvánította azt a két körzetet, amelyet a kurd erők tartanak ellenőrzésük alatt. A szóban forgó területeken humanitárius folyosókat alakítottak ki, amelyeken a civil lakosság korábban távozhatott.
Az Aszad család több évtizedes uralma és csaknem 14 évi polgárháború után Szíria máig mélyen megosztott ország.
A 2024 végén hatalomra került új vezetés erős központi kormányzat kiépítésére törekszik. A kurdok alkotják a legnagyobb etnikai kisebbséget, ők főként az északkeleti országrészben élnek.
Tavaly márciusban az átmeneti kormány megegyezett a kurd hatóságokkal arról, hogy a most gyakorlatilag önállóan működő kurd intézményeket integrálják a központi állami apparátusba, a kurd harcosokat pedig a hadseregbe.
A megállapodást azonban még nem tudták megvalósítani, a konkrét intézkedések kidolgozásáról szóló tárgyalások határideje 2025 végén lejárt, és az egyeztetések egyelőre megakadtak.
Egy korábbi incidens során Ankara már figyelmeztette Szíriát, hogy a kormányerők és a kurd milicisták összecsapásai aláássák az ország politikai egységét.
Komment
Összesen 0 komment
A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
A téma legfrissebb híreiTovább az összes cikkhez
Lelepleződött Brüsszel háborús terve
Politikai és pénzügyi érdekek a háttérben.
Botrány Berlinben: hazudott a főpolgármester a terrortámadásról
Százezer ember maradt áram nélkül, míg a polgármester lazított.
Emberkereskedelem miatt kapták el őket – tíz évig üzleteltek az embercsempészekkel
Embercsempészeket ítéltek el Belgiumban.
Orbán Viktor: A brüsszeli ukázok megszüntetnék a 13. és 14. havi nyugdíjat, hogy legyen miből fizetni Ukrajnának
Ukrajna annyi pénzt kér a következő tíz évre, amiből negyven éven át lehetne fizetni a magyar nyugdíjakat vagy hatvan éven át az összes családtámogatást – írta közösségi oldalán a miniszterelnök.
Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!
- Iratkozzon fel hírlevelünkre
- Csatlakozzon hozzánk Facebookon és Twitteren
- Kövesse csatornáinkat Instagrammon, Videán, YouTube-on és RSS-en
Címoldalról ajánljukTovább az összes cikkhez
Lelepleződött Brüsszel háborús terve
Politikai és pénzügyi érdekek a háttérben.
Botrány Berlinben: hazudott a főpolgármester a terrortámadásról
Százezer ember maradt áram nélkül, míg a polgármester lazított.
Emberkereskedelem miatt kapták el őket – tíz évig üzleteltek az embercsempészekkel
Embercsempészeket ítéltek el Belgiumban.
Orbán Viktor: A brüsszeli ukázok megszüntetnék a 13. és 14. havi nyugdíjat, hogy legyen miből fizetni Ukrajnának
Ukrajna annyi pénzt kér a következő tíz évre, amiből negyven éven át lehetne fizetni a magyar nyugdíjakat vagy hatvan éven át az összes családtámogatást – írta közösségi oldalán a miniszterelnök.
Szóljon hozzá!
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!