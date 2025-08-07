Ankara: a szíriai kormányerők és a kurd milicisták közötti összecsapások aláássák az arab ország politikai egységét

Szíria rendezése időt igényel

Szíriában az elmúlt években többpólusú katonai jelenlét alakult ki, ahol a kurdok vezette Szíriai Demokratikus Erők (SDF) és a szíriai kormányhadsereg időnként szövetségesként, máskor ellenfélként léptek fel. Az SDF – amelyet az Egyesült Államok is támogatott az Iszlám Állam elleni harcban – Északkelet-Szíria jelentős részét ellenőrzi, miközben Damaszkusz célja a teljes területi integritás helyreállítása.

Ez Ankara számára különösen aggasztó, mivel a török kormány ellenségesen tekint a kurd fegyveres csoportokra, és nemzetbiztonsági fenyegetésként kezeli őket.

A helyzet újabb eszkalációval fenyeget, és tovább bonyolítja a szíriai rendezés egyébként is törékeny folyamatát.