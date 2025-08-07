A tárca azt vetette az Ankara által terroristának tartott SDF szemére, hogy nem tartja be a Damaszkusszal a kurd vezetésű kormányzati szervek és biztonsági erők központi kormánnyal történő egyesítéséről kötött megállapodást, illetve a milíciához tartozó fegyveresek és a szíriai kormányerők között az észak-szíriai Aleppo tartományban kitört összecsapások aláássák Szíria egységét, írta az MTI.
Ankara: a szíriai kormányerők és a kurd milicisták közötti összecsapások aláássák az arab ország politikai egységét
Szíria politikai és területi épségét veszélyeztetik a kurdok vezette Szíriai Demokratikus Erők (SDF) nevű milícia és az arab ország kormányerői között kitört összecsapások a török védelmi minisztérium egyik tisztségviselőjének csütörtöki közlése szerint.
A minisztérium kitért a Szíria déli részén a múlt hónapban, a helyi drúz közösségek és beduinok között kirobbant konfliktusra is, amely „felerősítette az SDF hangját is”.
Az amerikai támogatást élvező, az Iszlám Állam terrorszervezet Szíriából történő kiűzésében kulcsszerepet vállaló SDF márciusban írt alá megállapodást a szíriai vezetéssel arról, hogy autonóm szervezeteiket integrálják az állami intézményekbe.
Szíria rendezése időt igényel
Szíriában az elmúlt években többpólusú katonai jelenlét alakult ki, ahol a kurdok vezette Szíriai Demokratikus Erők (SDF) és a szíriai kormányhadsereg időnként szövetségesként, máskor ellenfélként léptek fel. Az SDF – amelyet az Egyesült Államok is támogatott az Iszlám Állam elleni harcban – Északkelet-Szíria jelentős részét ellenőrzi, miközben Damaszkusz célja a teljes területi integritás helyreállítása.
Ez Ankara számára különösen aggasztó, mivel a török kormány ellenségesen tekint a kurd fegyveres csoportokra, és nemzetbiztonsági fenyegetésként kezeli őket.
A helyzet újabb eszkalációval fenyeget, és tovább bonyolítja a szíriai rendezés egyébként is törékeny folyamatát.
Borítókép: Deir ez-Zor arab-kurd autonóm közigazgatás ellenőrzése alatt álló részén a Szíriai Demokratikus Erők az Iszlám Állam alvósejtjeit üldözik (Fotó: HansLucas/AFP/Laurent Perpigna Iban)
