Újra eljöhet a gyarapodás időszaka, ha vége a háborúnak

– Az idei sorsfordító év lehet nemcsak Magyarország, hanem az egész világ számára, hiszen a következő időszakot alapvetően a háború és a béke kérdése határozza meg – mondta újévi köszöntőjében a Veszprém vármegyei 4-es országgyűlési választókörzet fideszes választókerületi elnöke. A Veol beszámolója szerint Takács Péter államtitkár rámutatott: ha eredményesek lesznek Donald Trump , Orbán Viktor és szövetségeseik, a Patrióták törekvései, és sikerül végre egy igazságos és tartós békével lezárni az orosz–ukrán konfliktust, ami immár négy éve árnyékolja be a mindennapjainkat, akkor visszaállhatunk egy gyarapodó, fejlődő, kiszámítható pályára.

Újévi köszöntőjében Takács Péter a magyar érdekek védelmét hangsúlyozta. Fotó: MTI/Kocsis Zoltán

Olyan nyugodtabb időszak jöhet a választókerületi elnök szerint, amilyen a Covid-járvány előtt volt, ami

az elmúlt száz év történelmében a legsikeresebb tíz évet jelentette Magyarország számára.

– Bár a háborús válság éveiben is igyekeztünk megőrizni legfontosabb közös vívmányainkat, mint a rezsicsökkentés, a családtámogatási rendszer és az otthonteremtési programok, azért valljuk be: békeidőben, egy prosperáló európai gazdasági környezetben sokkal könnyebb dolgunk lett volna – emlékeztetett.

Takács Péter szerint a háborús eszkalációt egyetlen józanul gondolkodó ember sem kívánhatja, ezért a szuverenitás megőrzését és a magyar érdekek következetes képviseletét nevezte meg a jövő legfontosabb feladataként.

Az újévi köszöntőben a választókerületi elnök mellett megszólalt Kovács Zoltán, a Fidesz pápai csoportjának elnöke és Unger Tamás frakcióvezető is. Az általuk elmondottakról ide kattintva bővebben olvashat a Veol cikkében.