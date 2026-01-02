NémetországszilveszterMenczer Tamás

Menczer Tamás: Már annak is örülnek Németországban, ha szilveszterkor nem erőszakolnak százasával nőket

Halálesetek, amputációk, rendőrség elleni támadások! Ilyen volt a szilveszter Németországban, erről számoltak be a rendőrség vezetői – hívta fel rá a figyelmet Menczer Tamás. A Fidesz–KDNP kommunikációs igazgatója emlékeztetett: 4000 rendőrségi bevetésre volt szükség a migránsok tombolása miatt.

Magyar Nemzet
2026. 01. 02. 12:16
Menczer Tamás Fotó: Kovács Attila Forrás: MTI Fotószerkesztõség
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

„Milyen érdekes, nem? Régen, amikor Hans és Jürgen, valamint a feleségeik ünnepeltek és koccintottak szilveszterkor, nem kellett 4000 rendőrségi bevetés. Hans és Jürgen nem rombolta le a fél országot” – fogalmazott bejegyzésében Menczer Tamás, és hozzátette: ma már Németország bevándorlóország.

»Wir schaffen das!« – mondta Merkel. »Megcsináljuk.« Hát, megcsinálták. Olyan jól sikerült megcsinálni, hogy már annak is örülnek Németországban, ha szilveszterkor nem erőszakolnak százasával nőket. Szép új világ…

– írta közösségi oldalán a politikus, és kiemelte:

Mi ebből nem kérünk. Magyarország békéjét és biztonságát meg akarjuk védeni. Ez az ország a miénk! Amíg Orbán Viktor a miniszterelnök, Magyarországot megőrizzük magyar országnak. Ha Weber a feje tetejére áll, akkor is. Hajrá, magyarok!

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Földi László
idezojelekMohács

Széthúzás vagy összefogás – Mohács után ötszáz évvel

Földi László avatarja

Hogyan létezhettünk egy olyan világban, ahol elrabolható volt az ország kétharmada?

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.