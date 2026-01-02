Menczer Tamás: Már annak is örülnek Németországban, ha szilveszterkor nem erőszakolnak százasával nőket

„Milyen érdekes, nem? Régen, amikor Hans és Jürgen, valamint a feleségeik ünnepeltek és koccintottak szilveszterkor, nem kellett 4000 rendőrségi bevetés. Hans és Jürgen nem rombolta le a fél országot” – fogalmazott bejegyzésében Menczer Tamás, és hozzátette: ma már Németország bevándorlóország.
»Wir schaffen das!« – mondta Merkel. »Megcsináljuk.« Hát, megcsinálták. Olyan jól sikerült megcsinálni, hogy már annak is örülnek Németországban, ha szilveszterkor nem erőszakolnak százasával nőket. Szép új világ…
– írta közösségi oldalán a politikus, és kiemelte:
Mi ebből nem kérünk. Magyarország békéjét és biztonságát meg akarjuk védeni. Ez az ország a miénk! Amíg Orbán Viktor a miniszterelnök, Magyarországot megőrizzük magyar országnak. Ha Weber a feje tetejére áll, akkor is. Hajrá, magyarok!
