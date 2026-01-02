olajiparMOLAleksandar VucicSzerbia

Küszöbön a történelmi üzlet: hamarosan a Mol kezébe kerülhet szerb olajcég, Vucsics elnök is megszólalt az ügyben

Heteken belül történelmi léptékű üzletet hozhat tető alá a Mol. Az oroszok után a magyar nagyvállalat lehet a NIS, azaz a szerb állami olajcég új többségi tulajdonosa. A Mollal zajló tárgyalások tényét Alekszandar Vucsics is megerősítette, aki egyúttal igyekezett eloszlatni a tranzakcióról felröppent rémhíreket is.

2026. 01. 02.
A NIS Szerbia stratégiai fontosságú kőolajvállalata, amely korábban az orosz Gazprom és Gazprom Neft többségi, valamint a szerb állam kisebbségi tulajdonában állt. Az orosz részesedés értékesítése azért került napirendre, mert az Egyesült Államok szankciókat alkalmazott az orosz energiaszektorral szemben, ami ellehetetlenítette a NIS korábbi működését – például a horvátországi Janaf kőolajvezeték szolgáltatása megszűnt, így a pancsovai finomító termelése is leállt – idézte fel cikkében a Világgazdaság

A helyzetet kezelendő, a NIS és a Mol közösen kérte az amerikai Külföldi Vagyonellenőrzési Hivatal különleges engedélyét, amely lehetővé tette, hogy a finomító 2026. január 23-ig folytathassa működését, beleértve a nyersolaj-beszerzést és a finomítói tevékenységet is – így időt adva az adásvételi szerződés véglegesítésére. Ez a lépés törvényes keretet biztosít a folyamat folytatásához, miközben a Mol és a NIS tárgyalásai zajlanak. 

Alekszandar Vucsics szerb elnök a szerb parlament előtt tett bejelentésében közvetve megerősítette, hogy a Mol lehet az új tulajdonos. Vucsics elmondta, hogy reméli: a magyarok és az oroszok január közepéig lezárják az üzletet, és hogy a nyersolaj-ellátás biztosított lesz Szerbia számára. Külön hangsúlyozta: a finomító január 18-a körül újra teljes kapacitással termelhet majd olajat és olajtermékeket. 

A szerb elnök a beszédében igyekezett eloszlatni a Mol-érdekeltségről felröppent rémhíreket is, amelyek szerint a finomítót bezárnák vagy külföldi érdekek miatt korlátoznák. Vucsics hangsúlyozta: Szerbiának is van tulajdoni része a NIS-ben, így a vállalat működése továbbra is biztosított, és a magyar tulajdonosi belépés nem jelenti a termelés megszüntetését. 

