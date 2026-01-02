Súlyos baleset történt Dabasnál, meghalt a sofőr + fotók

Árokba hajtott egy személygépkocsi az 5-ös főúton, Dabas térségében a 44-es kilométerszelvénynél – tájékoztatott a katasztrófavédelem. A dabasi hivatásos tűzoltók egy embert feszítővágó segítségével szabadítottak ki az autójából, az útszakaszt lezárták.
A baleset következtében egy fiatal férfi olyan súlyos sérüléseket szenvedett, hogy a mentősök újraélesztési kísérlete ellenére
a helyszínen életét vesztette
– közölte Sebő Katalin, az Országos Mentőszolgálat kommunikációs szervezője.
A vármegyei lap, a Baon cikkét a balesetről ide kattinva olvashatja.
Borítókép: Összeroncsolódott személygépkocsi az 5-ös főúton, Dabas térségében a 44-es kilométerszelvénynél 2026. január 2-án (Fotó: MTI/Mihádák Zoltán)
Szóljon hozzá!
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!