Súlyos baleset történt Dabasnál, meghalt a sofőr + fotók

Árokba hajtott egy személygépkocsi az 5-ös főúton, Dabas térségében a 44-es kilométerszelvénynél – tájékoztatott a katasztrófavédelem. A dabasi hivatásos tűzoltók egy embert feszítővágó segítségével szabadítottak ki az autójából, az útszakaszt lezárták.

Súlyos baleset történt Dabasnál, a sérült a helyszínen életét vesztette. Fotó: MTI/Mihádák Zoltán

A baleset következtében egy fiatal férfi olyan súlyos sérüléseket szenvedett, hogy a mentősök újraélesztési kísérlete ellenére

a helyszínen életét vesztette

– közölte Sebő Katalin, az Országos Mentőszolgálat kommunikációs szervezője.

A vármegyei lap, a Baon cikkét a balesetről ide kattinva olvashatja.

Borítókép: Összeroncsolódott személygépkocsi az 5-ös főúton, Dabas térségében a 44-es kilométerszelvénynél 2026. január 2-án (Fotó: MTI/Mihádák Zoltán)