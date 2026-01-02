dabashalálos balesetautóbaleset

Súlyos baleset történt Dabasnál, meghalt a sofőr + fotók

Pénteken reggel árokba borult egy autó az 5-ös főúton.

2026. 01. 02. 12:45
Árokba hajtott egy személygépkocsi az 5-ös főúton, Dabas térségében a 44-es kilométerszelvénynél – tájékoztatott a katasztrófavédelem. A dabasi hivatásos tűzoltók egy embert feszítővágó segítségével szabadítottak ki az autójából, az útszakaszt lezárták.

Dabas, 2026. január 2. Összeroncsolódott személygépkocsi az 5-ös főúton, Dabas térségében a 44-es kilométerszelvénynél 2026. január 2-án. A baleset következtében egy fiatal férfi olyan súlyos sérüléseket szenvedett, hogy a mentősök újraélesztési kísérlete ellenére a helyszínen életét vesztette. MTI/Mihádák Zoltán
Súlyos baleset történt Dabasnál, a sérült a helyszínen életét vesztette. Fotó: MTI/Mihádák Zoltán

A baleset következtében egy fiatal férfi olyan súlyos sérüléseket szenvedett, hogy a mentősök újraélesztési kísérlete ellenére

a helyszínen életét vesztette

– közölte Sebő Katalin, az Országos Mentőszolgálat kommunikációs szervezője.

A vármegyei lap, a Baon cikkét a balesetről ide kattinva olvashatja.

 

Borítókép: Összeroncsolódott személygépkocsi az 5-ös főúton, Dabas térségében a 44-es kilométerszelvénynél 2026. január 2-án (Fotó: MTI/Mihádák Zoltán)

