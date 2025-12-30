Hivatalos a Liverpool edzőjének menesztése, Szoboszlaiék új helyzetbe kerülnek + videó

Bár a Liverpool a jelek szerint kikászálódott a gödörből, a szörnyű hetek után, a Premier League tabelláján visszakapaszkodott a negyedik helyre, és a bajnokságban a címvédő a legutóbbi három meccsét megnyerte. Sorrendben hazai pályán 2-0-ra gyzött a Brighton ellen, idegenben 2-1-re verte a Tottenham csapatát, majd otthon ugyancsak 2-1-re az utolsó helyen álló Wolverhampton gárdáját. Utóbbi két meccsben közös, hogy a Liverpool 2-0-ra vezetett, az ellenfél pedig pontrúgás után szépített, és a Vörösök szurkolói izgulhattak, hogy győztesen zárják-e találkozókat.

Aaron Briggs kikerült a Liverpool edzői stábjából (Forrás: X/Anfield Editon)

A Spurs elleni meccsen a 82. percben, egy szöglet utáni kavarodást követően a csereként beálló Richarlison lőtt a Liverpool kapujába. A Wolves ellen az 51. percben egy bal oldali szöglet után Alisson előbb védte a fejest, de a kipattanóra remekül érkezett Santiago Bueno, aki az üres kapuba lőtt.

A Liverpool nagy problémája: a rögzített játékhelyzetek

Az Origo korábban rámutatott, hogy Szoboszlai Dominikéknak ebben az idényben komoly problémát jelentenek a rögzített játékhelyzetek. A büntetőket nem számítva a Liverpool eddig tizenkét gólt kapott pontrúgásokból a bajnokságban, ami a legtöbb az élvonal mezőnyében. Szögletekből hét gólt kaptak, ennél csak a West Ham áll rosszabbul (10). Támadásban sem mutat sokkal jobb képet a csapat, amely átlagosan 2,4 gólt szerez 100 pontrúgásra vetítve. Ennél gyengébb mutatóval a Premier League-ben csak a Brentford rendelkezik. Védekezésben 8,2 kapott gól jut 100 pontrúgásra, ennél rosszabb átlagot egyedül a Nottingham Forest produkál.

S a Liverpool vezetése az év utolsó előtti napján úgy ítélte meg, hogy a pontrúgás-helyzetekért felelős Aaron Briggs edzőnek mennie kell. Őszintén szólva érthető, hogy elégedetlenek lettek a munkájával. Az utódjával kapcsolatban a klub nem tett bejelentést, rövid távon a jelenlegi edzői stáb veszi át a feladatait.