Kerkez Milost megalázták, már közel hárommilióan látták + videó

Az X-en 555 ezer követővel rendelkező Hater Central is úgy definiálja magát, hogy amit megosztanak a futball világából, azt nem kell komolyan venni. Ám akiket kifiguráznak, azoknak a gyilkos poénok aligha esnek jól, és megalázó helyzetbe is kerülhetnek. Az oldal vasárnap közzétette a „FIFA Év legrosszabb csapata” tagjait, és ebbe Kerkez Milos is bekerült. Valamint még ketten a Liverpool nyári igazolásai közül, Florian Wirtz és Alexander Isak is – írja az Origo.

A Liverpool és Kerkez Milos ennek a hírek nem örülhet… (Fotó: AFP/Justin Tallis)

A Premier League címvédőjeként a Liverpoolnak bizony nem úgy sikerült az ősz, ahogyan tervezték. Arne Slot együttese az év végére visszakapaszkodott a tabella negyedik helyére, de ennek is örülhet, mert néhány hete sokkal rosszabbul állt. Tény, hogy a nyáron érkező hármas, Kerkez Milos, Wirtz és Isak is küszködött vagy még még most is küszködik a beilleszkedés nehézségeivel, de arról nyilván nincs szó, hogy honfitársunk lenne akárcsak a Premier League legrosszabb balhátvédje azután, hogy tavaly még a Bournemouth színeiben az egyik legjobb volt. S az utóbbi meccsek azt mutatják, hogy Kerkez magára talált.

Kerkez mellett Vinícius Júnior sem úszta meg

Azt, hogy Kerkez Milos is bekerült ebbe a „gonosz” összeállításba, értékelhetjük úgy is, hogy nemzetközi mércével is jegyzett játékosnak számít, aki így kétségkívül jobban szem előtt van. Kerkez amúgy idén védőként egy gólt is szerzett, éppen annyit, mint Wirtz, aki múlt szombaton a Wolverhampton ellen 2-1-re megnyert bajnokin jegyezte az első gólját a Liverpool színeiben.

A Hater Central úgy döntött, hogy a „legrosszabbak év csapatában” Vinícius Júnior (Real Madrid), Ronald Araújo (Barcelona) és Xavi Simons (Tottenham) is helyet követelt magának, a teljes csapat pedig így néz ki – ezt az X-en már közel hárommillió szurkoló látta: