Egyre nagyobb a baj a magyar futballista Premier League-bajnok klubjánál

Hiába vezetett a félidőben még 1-0-ra, a végén 3-1-es vereséget szenvedett a Blackburn Rovers a Championship 35. fordulójában a Derby County otthonában. A vendégek kapuját a magyar válogatott Tóth Balázs védte, akit a három kapott gól ellenére nem hibáztattak az újabb kudarc miatt Angliában.

Tóth Balázs korábbi Premier League-bajnok klubja, a Blackburn Rovers egyre nagyobb bajba kerül. Fotó: MI NEWS/NurPhoto

„Két jó védést is bemutatott az első félidőben. A kapott gólok ellen nem tehetett semmit” – írja a helyi Lancashire Telegraph a magyar kapus teljesítményéről, akinek hetes osztályzatot adott a lap. Ennél jobbat senki sem kapott a Blackburn Rovers játékosai közül, Tóth Balázson kívül még három csapattársa kapott hetest, a többiek mind gyengébbet.

Marco Rossi komolyan számol a 28 éves kapussal, aki tavaly ősszel a Portugália elleni idegenbeli 2-2 során kiválóan védett a vb-selejtezőn, sokak szerint komoly kihívója lehet Dibusz Dénesnek, hogy a válogatott kezdőkapusa legyen. Sőt, mivel a Fradi játékosa még nem tért vissza a sérülése után, a magyar válogatott márciusi, Szlovénia és Görögország elleni felkészülési mérkőzésein alighanem Tóth állhat a kapuban.

Bajban Tóth Balázs klubja, a Blackburn Rovers?

Az angol másodosztályból biztos Tóth Balázs helye a magyar válogatottban, de ha ránézünk a tabellára, az idény hajrája előtt aggasztó képet fest a Blackburn Rovers helyezése. A magyar futballista csapata 35 forduló után mindössze a 20. helyen áll a 24 csapatos Championshipben.

Újabb veresége után a 38 pontos Blackburn továbbra is mindössze négy ponttal előzi meg a már kieső helyen álló, 22. Leicester City-t. A Premier League két korábbi bajnokcsapata most a harmadosztályba való kiesés ellen küzd.

A Blackburn Rovers 1995-ben volt angol bajnok, amikor a 34 találattal gólkirály Alan Shearer vezérletével megállíthatatlan volt. A klub 2012-ben esett ki a Premier League-ből, és már a harmadosztályt is megjárta a 2017–2018-as évadban. Azóta a Championshipben szerepel, ahol a legjobb helyezése a tavalyi hetedik pozíció volt a PL-kiesés óta.

Így Tóth Balázs is bizakodhatott, hogy a Blackburn megindulhat felfelé, de helyette óriási visszaesés következett be. Most már Michael O’Neill edző is frusztráltan nyilatkozott a klub honlapja szerint.