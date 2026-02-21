Tóth Balázsnak fájhat a klubja döntése, Marco Rossi viszont boldog lehet

Tóth Balázs sűrű hónapokon van túl. Ősszel úgy tűnt, Marco Rossi őt teszi meg a magyar válogatott első számú kapusának, aztán viszont sérülés miatt két hónapot ki kellett hagynia, így lemaradt az utolsó két vb-selejtezőről is. Mindenképpen jó hír, hogy Tóth Balázs felépülése után azonnal visszavette az első számú kapus szerepét klubjában, s ezen a Blackburn Rovers válsága sem változtatott: a magyar játékos védett Valérien Ismael menesztése után az ideiglenesen kinevezett Damien Johnson, majd immár az idény végéig megbízott Michael O’Neill alatt is.

Michael O'Neill, a Blackburn Rovers új vezetőedzője márciusi vb-pótselejtezőre készülhet, magyar válogatott kapusa, Tóth Balázs sajnos nem Fotó: dpa Picture-Alliance via AFP/Christian Charisius

O’Neill kinevezéséhez az északír szövetség különleges engedélye kellett, hiszen a szakember jelenleg is hazája szövetségi kapitánya, s márciusban pótselejtezőn a világbajnokságra is kinevezné Észak-Írországot, bár ehhez óriási bravúrra lenne szükség: előbb Olaszországban kellene nyerni, s utána még egy idegenbeli meccset Wales vagy Bosznia-Hercegovina ellen. Tóth Balázsnak viszont mindenképp fájhat majd, hogy az edzője vb-pótselejtezőre utazik akkor, ő viszont csak felkészülési találkozókra csatlakozhat a válogatotthoz, legalábbis szinte biztosra vehetjük, hogy Marco Rossi bizalmat szavaz majd Tóthnak.

Tóth Balázs nem kapott gólt, nyert a Blackburn

A péntek esti meccs volt az első, amelyre már teljesen O’Neill készítette fel a Blackburn Roverst. Eleinte a feljutásban bízó Preston támadott többet, de Tóth Balázs állta a sarat, igaz, a második félidő elején a hazai kapufa is kisegítette.