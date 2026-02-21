Tóth Balázsnak fájhat a klubja döntése, Marco Rossi viszont boldog lehet

Tóth Balázs sűrű hónapokon van túl. Ősszel úgy tűnt, Marco Rossi őt teszi meg a magyar válogatott első számú kapusának, aztán viszont sérülés miatt két hónapot ki kellett hagynia, így lemaradt az utolsó két vb-selejtezőről is. Mindenképpen jó hír, hogy Tóth Balázs felépülése után azonnal visszavette az első számú kapus szerepét klubjában, s ezen a Blackburn Rovers válsága sem változtatott: a magyar játékos védett Valérien Ismael menesztése után az ideiglenesen kinevezett Damien Johnson, majd immár az idény végéig megbízott Michael O’Neill alatt is.
O’Neill kinevezéséhez az északír szövetség különleges engedélye kellett, hiszen a szakember jelenleg is hazája szövetségi kapitánya, s márciusban pótselejtezőn a világbajnokságra is kinevezné Észak-Írországot, bár ehhez óriási bravúrra lenne szükség: előbb Olaszországban kellene nyerni, s utána még egy idegenbeli meccset Wales vagy Bosznia-Hercegovina ellen. Tóth Balázsnak viszont mindenképp fájhat majd, hogy az edzője vb-pótselejtezőre utazik akkor, ő viszont csak felkészülési találkozókra csatlakozhat a válogatotthoz, legalábbis szinte biztosra vehetjük, hogy Marco Rossi bizalmat szavaz majd Tóthnak.
Tóth Balázs nem kapott gólt, nyert a Blackburn
A péntek esti meccs volt az első, amelyre már teljesen O’Neill készítette fel a Blackburn Roverst. Eleinte a feljutásban bízó Preston támadott többet, de Tóth Balázs állta a sarat, igaz, a második félidő elején a hazai kapufa is kisegítette.
