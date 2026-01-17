Tóth Balázs bajnoki visszatérésén Marco Rossi elárulója volt a hős

A Premier League-ből tavaly kiesett Ipswich Town a 3., míg a Blackburn Rovers a 20. helyen várta a Championship hétvégi fordulóját, így Tóth Balázséknak nem volt könnyű dolguk idegenben. A magyar válogatott kapus a november elején elszenvedett sérülése után múlt vasárnap tért vissza, akkor a Hull City ellen tizenegyespárbaj után esett ki a Blackburn az FA-kupából. A 28 éves Tóth Balázs szombaton az angol másodosztályú bajnokságban is megkapta a lehetőséget, ő volt csapata kezdőkapusa az Ipswich ellen.

Tóth Balázs a Championshipben november óta először volt a Blackburn Rovers kapusa Fotó: rovers.co.uk

Tóth Balázs jól védett, de a Blackburn kikapott

Nem indult jól a mérkőzés a Blackburnnek, hiszen a 3. percben egy bal oldali beadás után Eiran Cashin a saját kapujába lőtt, az öngólnál Tóthnak esélye sem volt védeni. Öt perccel később a magyar kapus nagy bravúrral védett egy lövést, a 12. minutumban mégis már két góllal vezetett az Ipswich: egy szöglet után Tóth még kiütni tudott egy fejest, ám mielőtt megfoghatta volna a labdát, Jack Taylor közvetlen közelről a kapuba lőtt.

Szmodics gólja volt a kegyelemdöfés

A folytatásban a Blackburn is próbálkozott, ám az Ipswich kapuját egyetlen lövés sem találta el. Ezzel ellentétben a túloldalon Tóth Balázs a második félidő elején már a negyedik védését mutatta be, csapatának közösségi oldala ezt a bravúrját is kiemelte.

A Marco Rossi szövetségi kapitányt korábban kihasználó és eláruló, magyar származású Sammie Szmodics csereként beállva, a hajrában így is bebiztosította a hazai győzelmet. Az ír futballista több mint egy év után volt ismét eredményes a klubjában, Tóth kiszolgáltatott helyzetben volt ellene.

Tóth végül öt védéssel zárt, de miután társai továbbra sem dolgoztatták meg a másik kapust, a Blackburnnek a szépítés sem sikerült, így maradt a 3-0.

Az angol másodosztály küzdelmeit kedden a Swansea otthonában folytató Blackburn a vereség után továbbra is a 20., és a kiesés által fenyegetett a tabellán. A harmadik helyét megerősítő Ipswich kedden a Bristol Cityt fogadja.