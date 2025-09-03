Rendkívüli

A tavalyi kampányban engedély nélkül nyilatkozó EP-képviselőjelölt a Tisza etyeki baklövésének egyik főszereplője

Marco Rossi szövetségi kapitánySammie SzmodicsMagyarországÍrország

Mióta elárulta Marco Rossit, átok sújtja a válogatott csatárt

Ahogy közeledik az Írország–Magyarország labdarúgó-világbajnoki selejtező, egyre inkább előtérbe kerül a mieinket kikosarazó támadó ügye. Sammie Szmodicsot tavaly Marco Rossi megkörnyékezte, ám a támadó a magyar válogatott szövetségi kapitányának érdeklődését saját céljai elérésére használta fel: kapóra jött neki a magyarok megkeresése, amivel nyomást gyakorolt az írekre. Végül a szigetországiaknál debütált is. A nagyapja révén magyar felmenőkkel rendelkező szélső újabban képtelen a kapuba találni: 10 meccsen egyetlenegyszer sem tudott eredményes lenni. Szmodics a klubjában is gyatrán kezdte a szezont, Marco Rossi most aligha hívná.

P.Fülöp Gábor
2025. 09. 03. 4:45
Sammie Szmodics
Sammie Szmodics az Ipswich Town színeiben nem találja a góllövőcipőjét Fotó: Ipswich Town FC
Amióta kiderült, hogy hazudott és lebukott, megvezette Marco Rossi szövetségi kapitányt, nem a magyar válogatottat választja, elpártolt a szerencse a korábbi gólkirály mellől. Sammie Szmodics hosszan tartó sérülés után tért vissza, ebben a naptári évben egyetlen gólt szerzett.

Marco Rossi korábbi kiszemeltje, Sammie Szmodics tavasszal csak nézőként láthatta csapatát.
Marco Rossi korábbi kiszemeltje, Sammie Szmodics tavasszal csak nézőként láthatta csapatát. Fotó: Ipswich Town FC

Marco Rossi egykori kiszemeltje lejtmenetben

Nem állítjuk, hogy a balul elsült országválasztás miatt, ám nagyjából azután került gödörbe a hamarosan a 30. születésnapját ünneplő támadó pályafutása. Pedig amikor 2024 elején kiszivárogtatta, hogy megkeresték a magyar szövetségi kapitány, Marco Rossi munkatársai, még jól mentek a dolgai. Robogott az angol másodosztály gólkirályi címe felé, amit meg is szerzett. Majd hiába lehetett volna az egyik nagyapja révén magyar felmenőkkel rendelkező szélső magyar válogatott, ő Írországot választotta. Az Európa-bajnokságról − amelyre a mieink kijutottak, a szigetországiak nem − lemaradt, viszont Premier League-szerződést kapott az Ipswich Towntól. 

Ősszel a Manchester City, a Brentford és Tottenham ellen be is talált, s korábban az ír nemzeti együttesben is debütált, majd alapember lett. Más kérdés, hogy tíz válogatott fellépésén gólképtelen maradt.

 Az idei évet a Fulham elleni góljával nyitotta, de megsérült a bokája, az egész tavaszt kihagyta, közben a csapata kiesett.

Megsérült Sammie Szmodics legfőbb alternatívája gólvágóként

Sammie Szmodics is alaposan kiesett a formájából a kényszerpihenője alatt. Az új idényben öt meccsen lépett pályára az Ipswichben, de gólt nem szerzett. Ennek ellenére bekerült az időközben John O’Sheát váltó, az ír foci jövőjéért aggódó Heimir Hallgrímsson keretébe. 

Nem lenne meglepő azonban, ha nem lenne a kezdőcsapat tagja Marco Rossi magyar válogatottja ellen a szombati vb-selejtezőn. Pedig tavaly végig a pályán volt, amikor Dublinban 2-1-re győzött Írország az Eb előtt álló Magyarország ellen.

Az akkor a 90+2. percben a meccset eldöntő gólt megszerző Troy Parrott – Szmodiccsal ellentétben – szárnyal. A holland AZ Alkmaar 23 éves csatára a szezonban hét találkozón tíz gólnál jár. Hasonlóan kiemelkedően teljesít, mint a mi első számú csatárunk, Varga Barnabás, csakhogy Parrott megsérült, emiatt nem jöhet számításba. De ott van még a húszesztendős Evan Ferguson is, akit a Brighton az AS Romának adott kölcsön, hogy tapasztalatokat szerezzen. 

Ha pályára lép, Sammie Szmodics miatt mindenképpen pikáns lesz az ír–magyar világbajnoki selejtező szombaton (20.45, M4). Csak ne miatta legyen emlékezetes!

 

