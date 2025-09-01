Megnyomták a vészcsengőt, ezért is lesz durva ellenfél Írország Szoboszlaiéknak

Felettébb optimista vagy a helyzetet reálisan látó szakember? Döntsék el önök, hogy Heimir Hallgrímsson melyik táborba tartozik! Tény, hogy az izlandi szakember új szintre emelte a szombati ír-magyar világbajnoki selejtező tétjét.

Heimir Hallgrímsson szerint az ír futball jövője a tét Fotó: The Irish Football Association

Heimir Hallgrímsson aggodalma

Korábbról felhalmozott adósságokat görget maga előtt az Ír Labdarúgó Szövetség (FA Ireland), amelyek már komoly mértéket öltenek. A 2028-as Európa-bajnokság megrendezését az Egyesült Királyság államaival közösen vállaló szigetországiak szervezeti átalakításról is döntöttek. Ugyanakkor a dolgozóknak nem kell aggódniuk a munkájuk elvesztése miatt. Heimir Hallgrímsson és stábja a feladatára koncentrálhat. A csapatot 2024 nyarán átvevő izlandi származású szövetségi kapitány a jó eredmények után járó jutalommal segítené ki a bajból az ír focit.

– Az Eb megrendezéséig, 2028-ig a pénzügyi terv nagyon jól felépített, hogy törleszteni lehessen az adósságokat.

Ha kijutunk a jövő évi világbajnokságra, az mindent megváltoztatna, így többet tehetünk az utánpótlás csapatokért, a fiatal játékosokért, hogy pénzt szabadítsunk fel infrastrukturális és egyéb, a jövőt célzó befektetésekbe.

Megváltozna a szövetség anyagi helyzete és a hangulat is, mindenkinek örömet okoznánk, nem csak az FAI-nak – vázolta merész tervét Hallgrímsson a The Irish Sun-nak. Konkrét elképzelései is vannak a megálmodott forrás elosztásáról. Azt javasolta, hogy az Ír Liga is részesülhessen osztalékban.

Kerkez Milos (jobbra) a Liverpoolban is alapember lett Fotó: Jon Super / MTI/AP

Kerkez és a magyarok

Hogy mekkora motivációt jelent a szövetség „megmentése” az ír játékosoknak, nem tudni. Maradjunk annyiban, Írország 2002-ben szerepelt legutóbb világbajnokságon... Heimir Hallgrímsson még Szoboszlai Dominik bődületes, a Liverpool számára az Arsenal ellen győzelmet érő szabadrúgásgólja és Kerkez Milos szenzációs szerelései előtt nyilatkozott. A nyáron a Liverpoolba igazolt Kerkez kapcsán felvetették neki, hogy a támadásokat előszeretettel segítő baloldali hátvéd lehet Magyarország gyenge pontja.

Olyan valaki gyengeségéről beszélünk, aki nagy összegű átigazolást hajtott végre az angol bajnokcsapathoz?

– kérdezett vissza Hallgrímsson arra utalva, hogy több mint 40 millió eurót fizettek a Vörösök a Bournemothnak a 21 éves focista játékjogáért.