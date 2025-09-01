Megnyomták a vészcsengőt, ezért is lesz durva ellenfél Írország Szoboszlaiéknak

Rendkívüli

Az ír labdarúgás jövőjéért aggódik a válogatott izlandi szövetségi kapitánya. Heimir Hallgrímsson szerint a világbajnoki selejtezők többről szólnak a játéknál, egyenesen a szövetség pénzügyi helyzetének rendbetétele, az utánpótlás-nevelés fejlesztése a tét. A sorozat nyitányán szombaton Magyarországot Dublinban fogadó Írország futball szövetsége adóságokkal küzd, a világbajnoki kijutásért járó pénzből megoldódnának az anyagi gondjai. Hallgrímsson elárulta, hány pontot tervez Szoboszlaiék és az örmények ellen.

P.Fülöp Gábor
2025. 09. 01. 18:16
Heimir Hallgrímsson Dublin, 2024. június 4. Szoboszlai Dominik (b) és az ír Seamus Coleman az Írország - Magyarország barátságos labdarúgó mérkőzésen a dublini Aviva Stadionban 2024. június 4-én. MTI/Illyés Tibor
Heimir Hallgrímsson érkezése előtt Írország 2024-ben meglepte Szoboszlai Dominikékat (balra) Fotó: Illyés Tibor Forrás: MTI Fotószerkesztõség
Felettébb optimista vagy a helyzetet reálisan látó szakember? Döntsék el önök, hogy Heimir Hallgrímsson melyik táborba tartozik! Tény, hogy az izlandi szakember új szintre emelte a szombati ír-magyar világbajnoki selejtező tétjét.

Heimir Hallgrímsson
Heimir Hallgrímsson szerint az ír futball jövője a tét Fotó: The Irish Football Association

Heimir Hallgrímsson aggodalma

Korábbról felhalmozott adósságokat görget maga előtt az Ír Labdarúgó Szövetség (FA Ireland), amelyek már komoly mértéket öltenek. A 2028-as Európa-bajnokság megrendezését az Egyesült Királyság államaival közösen vállaló szigetországiak szervezeti átalakításról is döntöttek. Ugyanakkor a dolgozóknak nem kell aggódniuk a munkájuk elvesztése miatt. Heimir Hallgrímsson és stábja a feladatára koncentrálhat. A csapatot 2024 nyarán átvevő izlandi származású szövetségi kapitány a jó eredmények után járó jutalommal segítené ki a bajból az ír focit.

– Az Eb megrendezéséig, 2028-ig a pénzügyi terv nagyon jól felépített, hogy törleszteni lehessen az adósságokat. 

Ha kijutunk a jövő évi világbajnokságra, az mindent megváltoztatna, így többet tehetünk az utánpótlás csapatokért, a fiatal játékosokért, hogy pénzt szabadítsunk fel infrastrukturális és egyéb, a jövőt célzó befektetésekbe. 

Megváltozna a szövetség anyagi helyzete és a hangulat is, mindenkinek örömet okoznánk, nem csak az FAI-nak – vázolta merész tervét Hallgrímsson a The Irish Sun-nak. Konkrét elképzelései is vannak a megálmodott forrás elosztásáról. Azt javasolta, hogy az Ír Liga is részesülhessen osztalékban.

Heimir Hallgrímsson
Kerkez Milos (jobbra) a Liverpoolban is alapember lett Fotó: Jon Super / MTI/AP

Kerkez és a magyarok

Hogy mekkora motivációt jelent a szövetség „megmentése” az ír játékosoknak, nem tudni. Maradjunk annyiban, Írország 2002-ben szerepelt legutóbb világbajnokságon... Heimir Hallgrímsson még Szoboszlai Dominik bődületes, a Liverpool számára az Arsenal ellen győzelmet érő szabadrúgásgólja és Kerkez Milos szenzációs szerelései előtt nyilatkozott. A nyáron a Liverpoolba igazolt Kerkez kapcsán felvetették neki, hogy a támadásokat előszeretettel segítő baloldali hátvéd lehet Magyarország gyenge pontja.

Olyan valaki gyengeségéről beszélünk, aki nagy összegű átigazolást hajtott végre az angol bajnokcsapathoz?

 – kérdezett vissza Hallgrímsson arra utalva, hogy több mint 40 millió eurót fizettek a Vörösök a Bournemothnak a 21 éves focista játékjogáért. 

– Nem, szerintem csak arra kell koncentrálnunk, hogy mi mire lehetünk képesek. 

Igen, látunk néhány gyengeséget, de nem őt tekintjük gyengeségnek. Amiket pedig felfedeztünk, nem a sajtón keresztül fogjuk tálalni

 – adott csattanós választ Heimir Hallgrímsson, aki elárulta Magyarország ellen hazai pályán, majd Örményország ellen idegenben hat pontot szeretne gyűjteni, de néggyel is versenyben maradnának. 

Azaz például Szoboszlaiékkal egy döntetlennel, Örményországban egy győzelemmel kalkulál. Az Írország-Magyarország labdarúgó világbajnoki selejtezőt szombaton (20.45, M4) rendezik Dublinban. Az írek jó hangulatban kezdték el a felkészülést.

