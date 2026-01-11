polgármesterképviselő testületnemzeti választási irodaDunaszigetBácsszőlősBedegkéridőközi választás

Újraválasztották a hivatali visszaéléssel gyanúsított polgármestert

Lezajlottak az év első időközi választásai. Bácsszőlősön polgármestert, Dunaszigeten és Bedegkéren pedig polgármestert és önkormányzati képviselőket választottak.

Magyar Nemzet
2026. 01. 11. 22:57
urna, választás MTI/Krizsán Csaba
Husvéth Béla maradt a Győr-Moson-Sopron vármegyei Dunasziget polgármestere, miután a vasárnap tartott időközi polgármester-választáson a szavazatok 60,29 százalékát megszerezte. A településen a képviselő-testület hat tagját is megválasztották az időközi voksoláson.

Fotó: Ladóczki  Balázs

A Nemzeti Választási Iroda (NVI) adatai szerint a függetlenként újraindult Husvéth Béla 507 szavazatot kapott, míg kihívója, a szintén függetlenként indult Kovács Dávid 334-et.

A választásra jogosult 1621 lakosból 851-en adták le voksukat, 10 szavazat érvénytelen volt.

A hat képviselői helyért 16 független jelölt indult. Az időközi választást azért írták ki, mert a testület tavaly október 1-jén feloszlott.

 

Újraindult a lemondott polgármester

Az NVI adatai szerint a független Szarvas Róbert Norbert a szavazatok 55,69 százalékával (93 szavazat) nyerte az időközi polgármester-választást a Bács-Kiskun vármegyei Bácsszőlősön. A településen azért tartottak időközi választást, mert a 2024-ben megválasztott polgármester,

a most ismét győztes Szarvas Róbert Norbert tavaly október 15-én lemondott tisztségéről, mivel hivatali visszaélés miatt eljárás indult ellene.

A község polgármesteri székéért azonban ismét elindult, ugyanis a Bajai Járásbíróság a közügyek gyakorlásától nem tiltotta el.

Szarvason kívül még három független jelölt indult a voksoláson. Mózer Andrea 37,13 százalékot (62 szavazat), Vida Attila 7,19 százalékot (12 szavazat), míg Lakatos Koppány Vajk egyetlen szavazatot sem kapott.

A szavazásra jogosult 265 fő 64,53 százaléka, 171 fő jelent meg a voksoláson.

 

Független jelölt nyert a Balatonnál

A Somogy vármegyei Bedegkéren polgármestert és önkormányzati képviselőket is választottak, mert a képviselő-testület október 14-én a feloszlásáról döntött. A Balatontól mintegy 35 kilométerre délre található település polgármesteri székéért három független jelölt indult, míg a négy képviselői helyre tizenegyen pályáztak, mindannyian függetlenek.

A polgármesternek végül Vati Józsefet választották, aki a voksok 63,77 százalékát (132 szavazat) gyűjtötte be. A másik két jelölt közül Steinbacher Tamás 36,23 százalékot (75 szavazat) szerzett, míg Bódog Róbertre egyetlen szavazat sem érkezett.

A község mintegy 330 szavazásra jogosult polgára egy szavazókörben voksolhatott. Közülük 62,57 százalék, 209 fő vett részt a szavazáson.

Borítókép: Illusztráció (Fotó: MTI/Krizsán Csaba)

 

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

