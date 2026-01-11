Újraválasztották a hivatali visszaéléssel gyanúsított polgármestert

Husvéth Béla maradt a Győr-Moson-Sopron vármegyei Dunasziget polgármestere, miután a vasárnap tartott időközi polgármester-választáson a szavazatok 60,29 százalékát megszerezte. A településen a képviselő-testület hat tagját is megválasztották az időközi voksoláson.

Fotó: Ladóczki Balázs

A Nemzeti Választási Iroda (NVI) adatai szerint a függetlenként újraindult Husvéth Béla 507 szavazatot kapott, míg kihívója, a szintén függetlenként indult Kovács Dávid 334-et.

A választásra jogosult 1621 lakosból 851-en adták le voksukat, 10 szavazat érvénytelen volt.

A hat képviselői helyért 16 független jelölt indult. Az időközi választást azért írták ki, mert a testület tavaly október 1-jén feloszlott.

Újraindult a lemondott polgármester

Az NVI adatai szerint a független Szarvas Róbert Norbert a szavazatok 55,69 százalékával (93 szavazat) nyerte az időközi polgármester-választást a Bács-Kiskun vármegyei Bácsszőlősön. A településen azért tartottak időközi választást, mert a 2024-ben megválasztott polgármester,

a most ismét győztes Szarvas Róbert Norbert tavaly október 15-én lemondott tisztségéről, mivel hivatali visszaélés miatt eljárás indult ellene.

A község polgármesteri székéért azonban ismét elindult, ugyanis a Bajai Járásbíróság a közügyek gyakorlásától nem tiltotta el.

Szarvason kívül még három független jelölt indult a voksoláson. Mózer Andrea 37,13 százalékot (62 szavazat), Vida Attila 7,19 százalékot (12 szavazat), míg Lakatos Koppány Vajk egyetlen szavazatot sem kapott.

A szavazásra jogosult 265 fő 64,53 százaléka, 171 fő jelent meg a voksoláson.

Független jelölt nyert a Balatonnál

A Somogy vármegyei Bedegkéren polgármestert és önkormányzati képviselőket is választottak, mert a képviselő-testület október 14-én a feloszlásáról döntött. A Balatontól mintegy 35 kilométerre délre található település polgármesteri székéért három független jelölt indult, míg a négy képviselői helyre tizenegyen pályáztak, mindannyian függetlenek.

A polgármesternek végül Vati Józsefet választották, aki a voksok 63,77 százalékát (132 szavazat) gyűjtötte be. A másik két jelölt közül Steinbacher Tamás 36,23 százalékot (75 szavazat) szerzett, míg Bódog Róbertre egyetlen szavazat sem érkezett.