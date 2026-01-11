Megkezdődtek az év első választásai

A Bács-Kiskun vármegyei Bácsszőlősön azért tartanak időközi választást, mert a 2024-ben megválasztott polgármester, a független Szarvas Róbert Norbert tavaly október 15-én lemondott tisztségéről, miután hivatali visszaélés miatt eljárás indult ellene. Szarvas Róbert most ismét elindul a község polgármesteri székéért, a Bajai Járásbíróság a közügyek gyakorlásától nem tiltotta el.

Az egykori polgármester mellett még három másik független jelölt indul: Lakatos Koppány Vajk, Vida Attila és Mózer Andrea. Az időközi voksoláson a település egyetlen szavazókörében több mint 260 választópolgár adhatja le szavazatát.

A Győr-Moson-Sopron vármegyei Dunaszigeten a polgármestert és a képviselő-testület hat tagját választják meg vasárnap,

miután a testület tavaly október 1-jén feloszlott.

A polgármesteri posztért két független jelölt indul, Husvéth Béla és Kovács Dávid. A képviselő-választáson 16 független jelölt indul. A jelöltekre három szavazókörben több mint 1600-an adhatják le voksukat.

A Somogy vármegyei Bedegkéren polgármestert és önkormányzati képviselőket is választanak,

mert a képviselő-testület október 14-én a feloszlásáról döntött.

A Balatontól mintegy 35 kilométerre délre található település polgármesteri székéért három független jelölt, Bódog Róbert, Steinbacher Tamás és Vati József indul, a négy képviselői helyre tizenegyen pályáznak, mindannyian függetlenek.

A község mintegy 330 szavazásra jogosult polgára egy szavazókörben voksolhat.

Szavazni reggel hat órától este hétig lehet.