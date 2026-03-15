Az Ukrinform beszámolója szerint az orosz kombinált légitámadás visszaverése során az ukránok egyik mobil tűzcsoportjának harcosai semmisítették meg a drónt, Kijev külvárosában.
Lezuhant és felrobbant a lelőtt Shahed drón + videó
Exkluzív felvételek kerültek nyilvánosságra arról, ahogyan egy orosz Shahed támadó drónt semmisítettek meg a Dnyipro folyó felett. Az akció Kijev felett történt, intenzív légitámadások során.
Az ukrán védelmi minisztérium hírszerzési igazgatósága a Facebookon tette közzé a videót.
Egy Shahed megsemmisítése a Dnyipro felett – exkluzív felvételek a hírszerző szolgálat szakértőitől
– írták a bejegyzéséhez.
További Külföld híreink
Az orosz–ukrán háborúban gyakran használt iráni Shahed 136 típusú drónok monumentálisak és akár 30-50 kilogrammos robbanófejekkel is felszerelhetők. A sajtóban gyakran öngyilkos vagy kamikaze drónként jellemzik ezt a cirkáló lőszert.
Borítókép: Illusztráció (Fotó: AFP)
Komment
Összesen 0 komment
A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!
- Iratkozzon fel hírlevelünkre
- Csatlakozzon hozzánk Facebookon és Twitteren
- Kövesse csatornáinkat Instagrammon, Videán, YouTube-on és RSS-en
Címoldalról ajánljukTovább az összes cikkhez
Kelemen Hunor: A nemzet ereje abból fakad, hogy kiállunk egymásért
Az RMDSZ elnöke szerint Erdély története különösen jól mutatja: a magyar közösség mindig talpra tudott állni, akkor is, amikor ez nehéz volt.
Trump Zelenszkijről: „Az utolsó ember, akitől segítségre van szükségünk”
Az Egyesült Államok elnöke bírálta az ukrán elnököt.
Újabb európai vezető unta el Brüsszel tehetetlenségét, azonnali EU–Oroszország tárgyalást sürgetnek a belgák
Bart De Wever erős üzenetet küldött a háborúpárti vezetőknek.
Megkezdődött Franciaországban a helyhatósági választások első fordulója
A települések 93 százalékán, ahol csak egy vagy legfeljebb két jelöltlista van, csak egy fordulót rendeznek.
Szóljon hozzá!
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!