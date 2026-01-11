orbán balázsválasztáskocsis máté

A Fidesz kezdeményez, a többi párt reagál + videó

A Fidesz kampányfőnöke szerint a jelenlegi háborús és gazdasági kihívások közepette erős politikai közösségre van szükség, és a Fidesz az az erő, amely biztonságot nyújt.

Magyar Nemzet
2026. 01. 11. 17:16
Orbán Balázs Képernyőfotó
– A világ veszélyes időszakot él, amelyet háborúk, geopolitikai feszültségek és gazdasági bizonytalanság jellemeznek, és veszélyes időkben a Fidesz a biztos választás – mondta Orbán Balázs, a miniszterelnök politikai igazgatója, a Fidesz kampányfőnöke, akivel a Fidesz kongresszusán beszélgetett Mészáros Nóra és Kacsoh Dániel. A kampányfőnök szerint ilyen körülmények között különösen fontos a stabilitás és a kiszámíthatóság, amit a Fidesz politikai közössége képes biztosítani.

A beszélgetésben elhangzott az is, hogy a Fidesz szervezeti ereje és politikai tapasztalata megkülönbözteti a pártot az ellenzéki formációktól. Orbán Balázs szerint míg

más politikai szereplők inkább reagálnak az eseményekre, addig a Fidesz kezdeményező pozícióban van.

A Fidesz parlamenti frakcióvezetője, Kocsis Máté a Fidesz eddigi kormányzati eredményeit emelte ki, valamint arról beszélt, hogy a kormánypártok célja a stabil kormányzás folytatása.

A Mandiner összegzése szerint a beszélgetés üzenete egyértelmű volt: a Fidesz magabiztosan, győzelemre készülve vág neki a következő időszaknak.

 

Borítókép: Orbán Balázs (Forrás: YouTube)

 

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Kondor Katalin
idezojelekbéke

Európa megtébolyodása

Kondor Katalin avatarja

Az okoskodásból már sokaknak joggal van elegük. Aki nem vak, az látja, hogy Európa felszámolja önmagát. Lassan ez már múlt idő.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

