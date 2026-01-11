A Fidesz kezdeményez, a többi párt reagál + videó

– A világ veszélyes időszakot él, amelyet háborúk, geopolitikai feszültségek és gazdasági bizonytalanság jellemeznek, és veszélyes időkben a Fidesz a biztos választás – mondta Orbán Balázs, a miniszterelnök politikai igazgatója, a Fidesz kampányfőnöke, akivel a Fidesz kongresszusán beszélgetett Mészáros Nóra és Kacsoh Dániel. A kampányfőnök szerint ilyen körülmények között különösen fontos a stabilitás és a kiszámíthatóság, amit a Fidesz politikai közössége képes biztosítani.

A beszélgetésben elhangzott az is, hogy a Fidesz szervezeti ereje és politikai tapasztalata megkülönbözteti a pártot az ellenzéki formációktól. Orbán Balázs szerint míg

más politikai szereplők inkább reagálnak az eseményekre, addig a Fidesz kezdeményező pozícióban van.

A Fidesz parlamenti frakcióvezetője, Kocsis Máté a Fidesz eddigi kormányzati eredményeit emelte ki, valamint arról beszélt, hogy a kormánypártok célja a stabil kormányzás folytatása.

A Mandiner összegzése szerint a beszélgetés üzenete egyértelmű volt: a Fidesz magabiztosan, győzelemre készülve vág neki a következő időszaknak.