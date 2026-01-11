tisza pártvácmagyar péterszimon renátaDeák Dániel

Magyar Péter váci jelöltje nekiment egy riporternek, a rendőrséget is kihívták + videó

Botrányosan viselkedett az őt kérdező riporterrel Szimon Renáta, a Tisza Párt váci jelöltje. Az eset sajnos nem példa nélküli, hiszen már Ruszin-Szendi Romulusz is reagált vehemensen egy újságíró érdeklődésére, és Magyar Pétertől sem áll távol, hogy kikeljen a sajtó munkatársai ellen.

Magyar Nemzet
2026. 01. 11. 16:36
Rendőrt kellett hívni a Tisza Párt váci jelöltjére – számolt be az esetről Deák Dániel a közösségi oldalán. A XXI. Század Intézet vezető elemzője tudatta: a Vác Online tájékoztatása szerint stábjuk Szimon Renátát, a Tisza Párt képviselőjelöltjét kívánta megkérdezni egy önkormányzati döntésről.

Szimon Renáta, a Tisza Párt váci jelöltje. Forrás: Facebook

A kérdés arra irányult, hogy a lakásügyi bizottság tagjaként miért támogatta a piaci alapú önkormányzati lakbérek további emelését a városban. A stáb tájékoztatása szerint a képviselőjelölt válaszadás helyett megfogta és eltakarta a kamera objektívjét.

A helyszínen tartózkodó pártaktivisták és a média munkatársai közötti szóváltás, illetve fizikai kontaktus miatt a stáb a rendőrség segítségét kérte.

A váci Fidesz elnöke közleményben ítélte el az esetet, amelyet a sajtószabadság megsértésének és demokratikus keretekbe nem férő megfélemlítésnek nevezett. A hatóság a bejelentést követően a helyszínen intézkedett, az eset körülményeit még tisztázni kell. A Tisza Párt és Szimon Renáta egyelőre nem adott ki hivatalos közleményt a történtekkel kapcsolatban.

Nem példa nélküli, hogy a Tisza Párt egy politikusa botrányosan viselkedik a sajtó képviselőivel. Maga a pártelnök is többször kikelt a sajtó munkatársaival szemben, és emlékezetes, hogy Ruszin-Szendi Romuluszt még Kötcsén a Mandiner riportere kérdezte a Tisza Párt kiszivárgott többkulcsos adótervezetéről, azonban a baloldali párt szakértője válaszadás helyett többször is meglökte a riportert. A napokban pedig kiderült, hogy garázdaság miatt vádemelési javaslatot tett Magyar Péter embere ellen a Somogy Vármegyei Rendőr-főkapitányság.

 

Borítókép: Magyar Péter (Fotó: Havran Zoltán)

 

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

