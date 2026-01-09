Ruszin-Szendi RomuluszTisza PárterőszakMagyar Péter

Vádemelési javaslatot tett Ruszin-Szendi Romulusz ellen a rendőrség

Magyar Péter embere most garázdaság miatt kerülhet bíróság elé.

Erős Hunor
Forrás: MTI2026. 01. 09. 16:44
Magyar Péter és Ruszin-Szendi Romulusz Forrás: Hatlaczki Balázs
Garázdaság miatt vádemelési javaslatot tesz Ruszin-Szendi Romulusz, a Tisza Párt szakértője ellen a Somogy Vármegyei Rendőr-főkapitányság – közölte a főkapitányság a rendőrség honlapján. A közlemény szerint „Dr. R.-Sz. Romulusz egy munkáját végző újságíróval szemben lépett fel erőszakosan”.

20250514 Budapest Magyar Péter, a Tisza Párt elnöke az Egymillió lépés a békéért és a nemzeti összefogásért elnevezésű országjáráson. A menet során mintegy 300 kilométert tesznek meg, és a tervek szerint jövő vasárnap érkeznek Nagyváradra, ami az országjárás célállomása lesz. fotó: Hatlaczki Balázs (HB) MW képen: Ruszin-Szendi Romulusz volt honvéd vezérkari főnök és a Tisza mostani szakpolitikusa
Fotó: Hatlaczki Balázs

Magyar Péter embere, aki a garázdaság gyanúsítottja, 2025. szeptember 7-én, egy kötcsei nyilvános politikai rendezvényhez vezető úton tanúsított kihívóan közösségellenes magatartást, vagyis meglökött egy újságírót – emlékeztettek. Hozzátették: az 52 éves budapesti lakos a rendelkezésre álló személyi és tárgyi bizonyítékok ellenére a gyanúsítással szemben panasszal élt, vallomást nem tett.

A Somogy Vármegyei Rendőr-főkapitányság a nyomozást befejezte, az iratokat vádemelési javaslattal küldte meg az ügyészségnek

– emelték ki.

Ahogy a Magyar Nemzet korábban beszámolt róla, nemcsak a fegyverügye, hanem erőszakos viselkedése miatt is bajba kerülhet Ruszin-Szendi Romulusz, amennyiben bíróság elé kell állnia. Magyar Péter emberét ugyanis még Kötcsén a Mandiner riportere kérdezte a Tisza Párt kiszivárgott többkulcsos adótervezetéről, azonban a baloldali párt szakértője válaszadás helyett többször is meglökte a riportert. A történet egyébként egyértelműen dokumentált, a Mandiner videót is készített az esetről.


Borítókép: Magyar Péter és Ruszin-Szendi Romulusz (Fotó: Hatlaczki Balázs)

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

