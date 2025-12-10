Rendkívüli

Gulyás Gergely: Semmilyen nyomásra nem fogadunk be migránsokat – Kövesse nálunk élőben! + videó

Még mindig vizsgálja a rendőrség Ruszin-Szendi Romulusz fegyverbotrányát

Nem úszta meg a fegyverbotrányát Ruszin-Szendi Romulusz, a rendőrség ugyanis még mindig vizsgálatot folytat az ügyben – tudta meg a Magyar Nemzet. Az eljárás előzménye, hogy Magyar Péter bizalmasa néhány hónapja fegyverrel az oldalán jelent meg egy szeghalmi tiszás fórumon, amivel szabálysértést követhetett el.

2025. 12. 10. 7:41
Továbbra is zajlik az a szabálysértési előkészítő eljárás, amit néhány hónapja indított a rendőrség Ruszin-Szendi Romulusz ügyében – derült ki a Békés Vármegyei Rendőr-főkapitányság lapunknak adott válaszából. A szabálysértési előkészítő eljárás célja, hogy a hatóság tisztázza, történt-e szabálysértés, és ha igen, azt ki követte el.

Ismert, egy Szeghalmon készült hónapokkal ezelőtti videófelvétel alapján úgy tűnik, hogy Magyar Péter embere kézifegyverrel ment a Tisza Párt egyik rendezvényére.

Magyar Péter azóta már beismerte: valóban fegyver volt a vezérkari főnöknél. 

Az eljárásban a rendőrök lefoglalták Ruszin-Szendi fegyverét, sajtóhírek szerint az engedélyét is visszavonták. A gyülekezési törvény tiltja, hogy valaki résztvevőként fegyvert viseljen egy gyűlésen.

 

Nem először ment fegyverrel az emberek közé

Az már csak hab a tortán, hogy lapinformációk arról szóltak: felvételek szerint egy másik tiszás rendezvényen is látszott, hogy fegyvernek látszó tárgy van Magyar Péter bizalmasánál – immár képviselőjelöltjénél – úgy, hogy a közelében fiatalkorúak is tartózkodtak. A sajtóban megjelent az is, hogy Ruszin-Szendi egy ferencvárosi tiszás fórumon is fegyverrel ment az emberek közé. Mindezt fotók bizonyítják.

„Viszket a tenyerem”

Itt érdemes megemlíteni, hogy a korábbi vezérkari főnök többször is utalt arra: a hatalom megszerzésére utcai akciókat tart szükségesnek, és akár erő alkalmazására is készen állna. Egy alkalommal pedig Ruszin-Szendi arról beszélt: „Rengeteg indulat, gyűlölet van bennünk. […] Akkor tudunk valóban dolgozni, ha nem kényszerítenek minket arra, hogy magyar ember magyar emberre emelje a kezét.” Magyar bizalmasa a Tisza hajdúsámsoni fórumán pedig így fenyegetőzött: „Viszket a tenyerem, és ki is vagyok képezve rá. Meg tudnám csinálni!”

