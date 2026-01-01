Rendkívüli

Borzasztó részletek derültek ki: több tucat halott is lehet a svájci síparadicsomban történt szilveszteri balesetben + videó

babaújévszületettkórház

Nem bízta a véletlenre: pontban éjfélkor született 2026 első babája

Pontban éjfélkor született meg Magyarországon 2026 első babája, Alíz Jusztina a Kistarcsai Flór Ferenc Kórházban, míg a fővárosban az év első újszülöttje négy perccel éjfél után, a Jahn Ferenc Dél-pesti Kórházban jött világra.

Magyar Nemzet
2026. 01. 01. 10:20
Fotó: GRiDxPrime Forrás: Shutterstock
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Nulla óra nulla perckor született az újév első babája, Alíz Jusztina a Kistarcsai Flór Ferenc Kórházban, a fővárosi állami intézmények közül pedig elsőként a Jahn Ferenc Dél-pesti Kórház és Rendelőintézetben jött a világra Liza, éjfél után négy perccel.

Doctor examining cute little child with stethoscope in hospital, closeup. Checking baby's health
Illusztráció (Fotó: Shutterstock)

A Kistarcsai Flór Ferenc Kórház csütörtökön az oldalán tudatta: 

nulla óra nulla perckor született intézményükben az újév első babája, Alíz Jusztina. Hozzátették: a kislány 3610 grammal és 57 centiméterrel jött világra a szülők első gyermekeként, természetes úton született. 

– A 34 éves édesanya és a baba is egészséges – írták. 

– Éjfél után négy perccel született 2026-ban az első fővárosi baba, Liza a Jahn Ferenc Dél-pesti Kórház és Rendelőintézetben

 – közölte az intézmény. A tájékoztatás szerint a gyermek természetes úton született. A kislány 3370 grammal és 52 centiméterrel jött a világra, az édesanyja második gyermekeként.

2026. január 1-jén hajnalban, 4 óra 7 perckor látta meg a napvilágot az év első kecskeméti újszülöttje a Bács-Kiskun Vármegyei Oktatókórházban. Blanka 3050 grammal és 49 centiméterrel érkezett, szülei második gyermekeként – adta hírül a Császárvonal Facebook-oldal. 

Borítókép: Illusztráció (Shutterstock)


További játékainkhoz kattintson ide!

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Csépányi Balázs
idezojelektisza párt

Elcsattant az év első sistergős pofonja, erre nem számított Magyar Péter

Csépányi Balázs avatarja

Nem kezdődik jól az év a Tisza Párt elnökének, és még csak most jön a java.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.