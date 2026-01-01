Nem bízta a véletlenre: pontban éjfélkor született 2026 első babája

Nulla óra nulla perckor született az újév első babája, Alíz Jusztina a Kistarcsai Flór Ferenc Kórházban, a fővárosi állami intézmények közül pedig elsőként a Jahn Ferenc Dél-pesti Kórház és Rendelőintézetben jött a világra Liza, éjfél után négy perccel.

Illusztráció (Fotó: Shutterstock)

A Kistarcsai Flór Ferenc Kórház csütörtökön az oldalán tudatta:

nulla óra nulla perckor született intézményükben az újév első babája, Alíz Jusztina. Hozzátették: a kislány 3610 grammal és 57 centiméterrel jött világra a szülők első gyermekeként, természetes úton született.

– A 34 éves édesanya és a baba is egészséges – írták.

– Éjfél után négy perccel született 2026-ban az első fővárosi baba, Liza a Jahn Ferenc Dél-pesti Kórház és Rendelőintézetben

– közölte az intézmény. A tájékoztatás szerint a gyermek természetes úton született. A kislány 3370 grammal és 52 centiméterrel jött a világra, az édesanyja második gyermekeként.

2026. január 1-jén hajnalban, 4 óra 7 perckor látta meg a napvilágot az év első kecskeméti újszülöttje a Bács-Kiskun Vármegyei Oktatókórházban. Blanka 3050 grammal és 49 centiméterrel érkezett, szülei második gyermekeként – adta hírül a Császárvonal Facebook-oldal.

Borítókép: Illusztráció (Shutterstock)