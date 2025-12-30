csedcsaládgyed

Újabb és újabb kedvezmények: nem akármilyen segítséget kaptak a családok idén

Fontos változásokat léptetett életbe idén a családokat másfél évtizede kiemelten támogató kormány a csed és a gyed esetében. Az új szabályok súlyos összegeket érintenek, ezért az intézkedést és hatásait külön részletezzük.

Magyar Nemzet
2025. 12. 30. 20:40
Illusztráció Forrás: Pexels
Nem akármilyen kedvezményekkel segíti a kormány a családokat az év közepe óta. 2025. július elsejétől ugyanis a csecsemőgondozási díj (csed) és a gyermekgondozási díj (gyed) is mentes a személyi jövedelemadó alól. Utóbbi mondat jól hangzik, de önmagában nem sokat árul el az intézkedés igazi jelentőségéről, azt ugyanis a következmények mutatják meg igazán. Lássuk hát ezeket!

– Az adómentes csed esetében fél évre lebontva mintegy félmillió forint marad pluszban a családoknál.

– A gyed esetében 18 hónapra lebontva 780 ezer forint.

– Az szja-mentes csed és gyed révén a gyermek kétéves koráig több mint 1,2 millió forintot ad a kormány a családoknak.

Szintén július elsejétől elindult a csed extra, ami a szülők döntési szabadságát tovább növeli, mert az anya már a gyermek három hónapos kora után részmunkaidőben dolgozhat. Ebben az esetben a csed 70 százalékára lesz majd jogosult.

Fontos részlet, hogy az szja-mentesség a nagyszülői, a diplomás és a nevelőszülői gyedre is kiterjed, valamint az örökbefogadói díjra is.

