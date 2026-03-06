Az Europol szembemegy a tiszásokkal

– Ellenzéki nevetgélők most kapaszkodjanak! Azt tudjuk, hogy szerintük feleslegesen, pusztán riogatásból emelte meg a kormány a terrorkészültségi szintet az iráni válság kirobbanása után. Ehhez képest mit mond az Europol, az EU rendőri szervezete: az iráni konfliktus miatt megnőtt a terrortámadások veszélye az Európai Unióban – írja Facebook-posztjában a Fidesz-frakció szóvivője. Németh Balázs részletezte:

magányos szereplők vagy terrorista sejtek is elkövethetnek támadásokat. Amennyiben az irániak eljutnak a kétségbeesésig, kaotikus állapotokat okozó terrortámadások elkövetéséhez folyamodhatnak. A nyugati infrastruktúrát és az üzleti életet célzó kibertámadások kockázata is tovább nőhet, ha a konfliktus elhúzódik.



– Nem én mondom, hanem az Europol figyelmeztetett erre tegnap. A tiszás, esetleg DK-s nevetgélők pedig köszönjék meg, hogy a hazai biztonsági szervek és szakértők mindent megtesznek az ő életük védelme érdekében is – zárta posztját Németh Balázs.