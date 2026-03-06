Rendkívüli

Ukrán titkosszolgálati tisztet fogott el a NAV, aranytömböket és pénzt szállítottak

Dibusz Dénes felkészült a legrosszabbra is, bizonytalan a Fradi-kapus jövője

Három hónapos kihagyás után tért vissza Dibusz Dénes a Ferencváros kapujába a Kazincbarcika ellen 5-0-ra megnyert Magyar Kupa-meccsen szerdán. A Fradi csapatkapitánya azonban nem veszi magától értetődőnek, hogy automatikusan visszakapja a helyét a kezdőben. Sőt Dibusz Dénes a legrosszabb forgatókönyvre is felkészült, ami a magyar válogatottat is erősen érintené.

2026. 03. 06. 10:47
Dibusz Dénes térdre kényszerül? Minden eshetőségre felkészült a Fradi kapusa
Kétszer is megműtötték Dibusz Dénes sérült ujját, ami miatt decemberben, januárban és februárban sem állhatott a Fradi rendelkezésére. Az FTC csapatkapitánya november végén, a Puskás Akadémia ellen 2-1-re megnyert bajnokin még védett, aztán legközelebb most szerdán, immáron márciusban állhatott a kapuba a Kazincbarcika ellen sikerrel (5-0) megvívott negyeddöntőben a Magyar Kupában.

Dibusz Dénes három hónap után visszatért, de a Fradi és a válogatott kapujában sem biztos a helye
Dibusz Dénes három hónap után visszatért, de a Fradi és a válogatott kapujában sem biztos a helye

Dibusz a Nemzeti Sportnak nyilatkozott a kálváriájáról. A 35 éves kapus őszintén beszélt arról, hogy a sérülése után egyáltalán nem magától értetődő, hogy visszakapja a helyét a Fradi kezdőjében, hiszen Gróf Dávid remekül helyettesítette, ráadásul a télen az ő hiánya miatt Varga Ádám is visszatért a debreceni kölcsönből, és övé a jövő.

Fradi és válogatott: Dibusz Dénes jövője bizonytalan?

– Egy vetődésnél beleakadt a kisujjam a földbe, és két műtétre volt szükség – árulta el Dibusz Dénes. – A kényszerű távollétet nem volt jó megélni, de el kellett fogadnom, hogy a visszatérés, a gyógyulás lassú, érzékeny folyamat. Azt sem mondhatom, hogy minden rendben, fájdalommentes vagyok, mert ez nem lenne igaz. Január elején elkezdtem dolgozni, de nem voltam rendben, kiszálltam a kapusedzésekből, csak lábbal dolgoztam.

Dibusz felkeresett egy szakembert, aki készített neki egy speciális rögzítőt, ami stabilizálja a sérült ujját, ennek köszönhetően térhetett vissza. A jövőjével kapcsolatban azonban bizonytalan: szerinte nem egyértelmű, hogy visszakapja a helyét a Fradi kezdőjében. 

Ez nyilvánvalóan a magyar válogatottra is kihatással lenne, amelyben Gulácsi Péter távozása után ő az első számú kapus, így azonban megnyílhatna az út az angol második ligás Blackburnben védő Tóth Balázs előtt.

– A döntés mindig a vezetőedzőé – mondta Dibusz. – Nem tudom, mit hoz a jövő, az biztos, akit a kezdőbe jelölnek, annak jó teljesítménnyel kell a döntést igazolnia, a másik két kapusnak ezt el kell fogadnia, és segítenie a pályán lévőt. Három lehetősége van most Robbie Keane-nek, és mindegyik indokolható: mellettem a tizenkét év, a csapatkapitányi karszalag szólhat, Gróf Dávid jó teljesítménnyel megoldotta a feladatot, Varga Ádám csaknem tíz évvel fiatalabb nálunk, ő a jövő embere, sikeres őszt produkált Debrecenben. Nem tudom, mit hoz a jövő, örülök, hogy visszatérhettem a pályára, és bárhogy is alakulnak a következő hetek, engem semmi sem ér felkészületlenül.

Dibusz jelenlegi szerződése még egy idényre, 2027 nyaráig érvényes a Fradival.

