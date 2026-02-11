Sorra lépi át a vörös vonalakat Ukrajna, Magyarország ismét célkeresztben

Korábban Szergej Melnicsuk ukrán parlamenti képviselő – aki politikusi karrierje előtt még az Ajdar zászlóalj parancsnoka volt – is hasonló fenyegetést fogalmazott meg Magyarországgal szemben. Egy televíziós műsorban kijelentette, hogy ha a kárpátaljai magyarok bejelentenék, hogy Magyarországhoz akarnak csatlakozni,

az ukrán haderő kész közbelépni, és a 128-as dandárnak két óra elegendő, hogy a Balatonig hatoljon.

Arról persze nem beszélt a politikus, hogy amennyiben Ukrajna megtámadná hazánkat, akkor a NATO tagjaival, köztük az Amerikai Egyesült Államokkal találná magát szembe.