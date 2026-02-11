Ahogy arról lapunk is beszámolt, újabb ukrán fenyegetés érte Magyarországot, ezúttal Zelenszkij őrnagya tett vállalhatatlan kijelentéseket. Jevhen Karasz elárulta, hogy Ukrajna ellenségnek tekinti mindazon országokat, amelyek szembemennek a terveikkel most vagy akár a jövőben. Az ukrán hadsereg tisztjének vélhetően nem tetszik, hogy Magyarország a szuverén nemzeti érdekei mentén cselekszik, és sem az orosz–ukrán háború végtelen ideig tartó finanszírozása, sem Ukrajna EU-tagsága nem tartozik ebben a körbe. Zelenszkij őrnagya katonai invázióval fenyegette meg Magyarországot.
Sorra lépi át a vörös vonalakat Ukrajna, Magyarország ismét célkeresztben
Újabb, Magyarországot célzó ukrán fenyegetés hangzott el. Az ukrán vezetésnek nem tetszenek Budapest döntései és maga a tény, hogy Magyarország a szuverén nemzeti érdekei mentén cselekszik, ezért ellenségként tekintenek az országra. Ezt bizonyítja a Zelenszkij-terv is. Korábban olyan ukrán kijelentések is elhangoztak, hogy az ukrán haderő kész közbelépni, és a 128-as dandárnak két óra elegendő, hogy a Balatonig hatoljon.
Korábban Szergej Melnicsuk ukrán parlamenti képviselő – aki politikusi karrierje előtt még az Ajdar zászlóalj parancsnoka volt – is hasonló fenyegetést fogalmazott meg Magyarországgal szemben. Egy televíziós műsorban kijelentette, hogy ha a kárpátaljai magyarok bejelentenék, hogy Magyarországhoz akarnak csatlakozni,
az ukrán haderő kész közbelépni, és a 128-as dandárnak két óra elegendő, hogy a Balatonig hatoljon.
Arról persze nem beszélt a politikus, hogy amennyiben Ukrajna megtámadná hazánkat, akkor a NATO tagjaival, köztük az Amerikai Egyesült Államokkal találná magát szembe.
Ukrán náci fenyegette meg Orbán Viktort
Januárban halálos fenyegetést intézett a magyar miniszterelnök ellen az UDA ukrán fegyveres banda parancsnoka, Dmitro Jaros, aki az ukrán nácik egyik legismertebb és legmegosztóbb alakja. Korábban politikusként és parancsnokként is meghatározó szerepet játszott Ukrajnában, és Zelenszkij legbelsőbb köreivel is jó kapcsolatot ápol. Jarost az Interpol terrorizmussal összefüggő és szélsőséges tevékenységei miatt vette fel a körözési listájára.
Ukrajna ellenségként tekint Magyarországra
A brüsszeli elit hivatalos lapja, a Politico közzétette Brüsszel és Kijev legújabb haditervét, az öt pontból álló Zelenszkij-tervet . Eldöntötték, hogy Ukrajnát már 2027-ben fel fogják venni az unióba. Gulyás Gergely, a Miniszterelnökséget vezető miniszter az Igazság órája szerdai adásában beszélt arról, hogy az ötpontos tervből három Magyarország semlegesítéséről szól.
Borítókép: Volodimir Zelenszkijt Brüsszel támogatja (Fotó: AFP)
Ukrán és brüsszeli beavatkozás a magyar választásba
