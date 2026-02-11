Rendkívüli

Újabb ukrán félelemkeltés, hírhedt nacionalista szállt bele a magyarokba: „A bűnökért fizetni kell!”

fenyegetésUkrajnaZelenszkijMagyarország

Sorra lépi át a vörös vonalakat Ukrajna, Magyarország ismét célkeresztben

Újabb, Magyarországot célzó ukrán fenyegetés hangzott el. Az ukrán vezetésnek nem tetszenek Budapest döntései és maga a tény, hogy Magyarország a szuverén nemzeti érdekei mentén cselekszik, ezért ellenségként tekintenek az országra. Ezt bizonyítja a Zelenszkij-terv is. Korábban olyan ukrán kijelentések is elhangoztak, hogy az ukrán haderő kész közbelépni, és a 128-as dandárnak két óra elegendő, hogy a Balatonig hatoljon.

Magyar Nemzet
2026. 02. 11. 11:23
Volodimir Zelenszkijt Brüsszel támogatja (Fotó: AFP)
Volodimir Zelenszkijt Brüsszel támogatja (Fotó: AFP)
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Ahogy arról lapunk is beszámolt, újabb ukrán fenyegetés érte Magyarországot, ezúttal Zelenszkij őrnagya tett vállalhatatlan kijelentéseket. Jevhen Karasz elárulta, hogy Ukrajna ellenségnek tekinti mindazon országokat, amelyek szembemennek a terveikkel most vagy akár a jövőben. Az ukrán hadsereg tisztjének vélhetően nem tetszik, hogy Magyarország a szuverén nemzeti érdekei mentén cselekszik, és sem az orosz–ukrán háború végtelen ideig tartó finanszírozása, sem Ukrajna EU-tagsága nem tartozik ebben a körbe. Zelenszkij őrnagya katonai invázióval fenyegette meg Magyarországot.

Magyarország a kijevi tervek útjában áll, ami miatt sorra érkeznek a fenyegetések
Magyarország a kijevi tervek útjában áll, ami miatt sorra érkeznek a fenyegetések. Fotó: AFP

Korábban Szergej Melnicsuk ukrán parlamenti képviselő – aki politikusi karrierje előtt még az Ajdar zászlóalj parancsnoka volt – is hasonló fenyegetést fogalmazott meg Magyarországgal szemben. Egy televíziós műsorban kijelentette, hogy ha a kárpátaljai magyarok bejelentenék, hogy Magyarországhoz akarnak csatlakozni,

az ukrán haderő kész közbelépni, és a 128-as dandárnak két óra elegendő, hogy a Balatonig hatoljon.

Arról persze nem beszélt a politikus, hogy amennyiben Ukrajna megtámadná hazánkat, akkor a NATO tagjaival, köztük az Amerikai Egyesült Államokkal találná magát szembe.

 

Ukrán náci fenyegette meg Orbán Viktort

Januárban halálos fenyegetést intézett a magyar miniszterelnök ellen az UDA ukrán fegyveres banda parancsnoka, Dmitro Jaros, aki az ukrán nácik egyik legismertebb és legmegosztóbb alakja. Korábban politikusként és parancsnokként is meghatározó szerepet játszott Ukrajnában, és Zelenszkij legbelsőbb köreivel is jó kapcsolatot ápol. Jarost az Interpol terrorizmussal összefüggő és szélsőséges tevékenységei miatt vette fel a körözési listájára.

 

Ukrajna ellenségként tekint Magyarországra

A brüsszeli elit hivatalos lapja, a Politico közzétette Brüsszel és Kijev legújabb haditervét, az öt pontból álló Zelenszkij-tervet . Eldöntötték, hogy Ukrajnát már 2027-ben fel fogják venni az unióba. Gulyás Gergely, a Miniszterelnökséget vezető miniszter az Igazság órája szerdai adásában beszélt arról, hogy az ötpontos tervből három Magyarország semlegesítéséről szól. 


 

Borítókép: Volodimir Zelenszkijt Brüsszel támogatja (Fotó: AFP)

add-square Ukrán és brüsszeli beavatkozás a magyar választásba

Egy ukrán elemző kimondta a nyilvánvalót: Magyar Péter nem tud nemet mondani Brüsszelnek + videó

Ukrán és brüsszeli beavatkozás a magyar választásba 20 cikk chevron-right

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Nagy Márton
idezojelekgazdaság

A patrióták megtalálták a magyar gazdaságvédelem receptjét

Nagy Márton avatarja

A családok esetében a védekezés elsődleges eszköze a jövedelmi biztonság fenntartása.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu