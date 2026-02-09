Rendkívüli

Meggyanúsította a rendőrség azt a férfit, aki ellophatta Egressy Mátyás telefonját

Egy ukrán portál dróntámadással fenyegette meg Orbán Viktort, nyomozást indíthat a hatóság

Feljelentést tett a rendőrségen és az ügyészségen Tényi István azután, hogy egy ukrán oldal névtelen szerzői egy Orbán Viktor elleni dróntámadással fenyegetőztek – tudta meg a Magyar Nemzet. Az ügyben súlyos bűncselekmény lehetősége vetődik fel.

2026. 02. 09. 15:56
Fotó: DMYTRO SMOLIENKO
Terrorcselekmény elkövetésével való fenyegetés miatt tett feljelentést a Központi Nyomozó Főügyészségen (KNYF) és a Nemzeti Nyomozó Irodánál (NNI) Tényi István, miután az InformNapalm nevű ukrán hírportál névtelen szerzője dróntámadással fenyegetőzött a magyar miniszterelnök ellen.

A bejegyzés írója a Facebookon nyíltan fenyegető kérdést tett fel: „Orbán Viktor Magyarország ellenségének nevezte Ukrajnát. Mit gondoltok – hány FPV-drónkezelő kellene ahhoz, hogy megfékezze Orbánt?”

A poszt egyértelműen katonai eszközökkel való fellépésre utal a magyar kormányfő ellen.

A bejegyzés végén a szerző a 2026-os magyar országgyűlési választásokra utalt, jelezve, hogy a Tisza Párt győzelmét szeretné.

Hozzátesszük, ha indul is nyomozás, nehéz dolga lesz a magyar hatóságoknak, hiszen jogsegély keretében az ukrán szervektől kell további információkat beszerezni az ügyben. Ez több ok miatt is lassú folyamatnak ígérkezik.

