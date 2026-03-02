NAVnőnapadóhivatal

Az Nemzeti Adó- és Vámhivatal is készül a nőnapra

A szabálytalanul működő vállalkozások komoly kockázatot vállalnak.

2026. 03. 02. 7:24
Az adóhivatal is készül a nőnapra Fotó: MTI / Kovács Tamás
Március első hetében a hivatal országos figyelmet fordít a virág-, édesség- és ajándékárusok ellenőrzésére. A revizorok a nyugta- és számlaadást, az online pénztárgépek szabályszerű üzemeltetését, az alkalmazottak bejelentését, valamint a forgalmazott áruk eredetét vizsgálják – írta a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV).

A szabálytalanul működő vállalkozások komoly kockázatot vállalnak. Aki nem ad nyugtát vagy nem jelenti be alkalmazottját, akár kétmillió forintos mulasztási bírságra is számíthat. Fontos tudni, hogy az egyszerűsített foglalkoztatás esetén is ugyanekkora bírság szabható ki, ha a bejelentés nem történik meg még a munkavégzés megkezdése előtt.

Ahol az ellenőrök igazolatlan eredetű árut találnak, ott az érintett vállalkozás az áru forgalmi értékének akár negyven százalékáig terjedő bírságot kaphat. Ennél a jogsértésnél bírságminimum is érvényes: magánszemélyeknél és egyéni vállalkozóknál legalább kétszázezer, cégeknél pedig legalább félmillió forint.

A revizorok munkáját a NAV végrehajtási szakemberei is támogatják. Súlyos jogsértésnél – ha a rendelkezésre álló adatok alapján kétséges, hogy a várható bírságot megfizetnék – a hivatal ideiglenes biztosítási intézkedést alkalmazhat, így a költségvetés védelmében, akár az árukészletet is lefoglalhatja. 

A NAV ellenőrzéseivel nemcsak a költségvetési bevételek védelmét szolgálja, hanem támogatja a jogkövető vállalkozásokat is: fellép azokkal szemben, akik adóelkerüléssel, bevételeltitkolással tisztességtelen versenyelőnyre törekszenek.

Érdemes követni a NAV Adótraffipax-rovatát, ahol előre jelzi a hivatal, hol és milyen típusú ellenőrzések várhatók a közeljövőben.

