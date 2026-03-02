Nyíregyházán született férfi is a kényszersorozás áldozata lett

A kárpátaljai magyar fiú mentális problémákkal küzdött

A történetet tovább súlyosbítja, hogy a család állítása szerint Balázs régóta mentális problémákkal küzdött. Az édesapa – aki harminc éve Magyarországon él – és a fiút nevelő nagynéni, Bence Krisztina egyaránt megerősítette: a fiatalember visszahúzódó, csendes természetű volt, korábban orvoshoz is hordták.

A nagynéni szerint Balázs alig beszélt ukránul, így azt sem értette pontosan, mit akarnak tőle az intézkedő rendőrök. Bár Nyíregyházán született, magyar állampolgársága nem volt. A család elmondása szerint betegsége nem volt hivatalosan lepapírozva, így mentessége sem szerepelt a nyilvántartásban.

Az édesapa úgy tudja, még a hivatalos orvosi dokumentumok sem jelentenek mindig garanciát: információi szerint nem ritka, hogy a nyilvántartásokból egyszerűen eltűnnek az iratok nyomai. A család szerint Balázsnak egészségi állapota miatt mentesség járt volna. Jelenleg a hadsereg eltűntként tartja nyilván, hivatalos tájékoztatást azóta sem kaptak róla.