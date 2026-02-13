Szijjártó Péter: Újabb magyar áldozatot követelt az ukrajnai háború

Szijjártó PéterUkrajnamagyar áldozat

Újabb kárpátaljai magyar esett el az Ukrajnában tomboló háborúban, az áldozat családjának a kormány megad minden lehetséges segítséget. Ezt közölte Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter pénteken Miskolcon, a mielőbbi béketeremtés fontosságát hangsúlyozva.

2026. 02. 13. 18:11
Az aknaszlatinai nagyközségből kaptuk az értesítést, hogy egy 36 éves magyar ember halt meg, akit édesanyja várt volna otthon. Most már sajnos hiába – tájékoztatott Szijjártó Péter.

Természetesen a család számára a kormány az ilyenkor szokásos támogatást eljuttatja. Most már közel száz olyan magyar emberről tudunk, aki meghalt a háborúban

– tette hozzá.

Szijjártó Péter leszögezte, hogy ez a friss eset is jól mutatja, hogy továbbra is mindent meg kell tenni a béketeremtés érdekében, valamint itt lenne az ideje, hogy „Brüsszel végre abbahagyja az aknamunkát, amelyet az amerikai béketörekvésekkel szemben folytat”.

Minden egyes nap újabb szenvedést hoz Ukrajnában, minden egyes nap újabb halottakat hoz, és most már sajnos minden egyes nap újabb és újabb kárpátaljai magyar áldozatról kell, hogy beszámoljak. Itt az ideje ennek a háborúnak véget vetni

– összegzett.

