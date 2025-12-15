Ukrajnakatonai nyilvántartásTCKnagykorúvá válásdigitális

Ukrajnában automatikusan katonai nyilvántartásba veszik a 18 éveseket

Az ukrán kormány új rendelete jelentősen átalakítja a hadkötelesek nyilvántartásának rendszerét: a jövőben személyes megjelenés nélkül, automatikusan veszik katonai nyilvántartásba a 18. életévüket betöltő fiatalokat, valamint a külföldön tartózkodó hadköteles férfiakat.

Magyar Nemzet
Forrás: Kárpáthír2025. 12. 15. 23:57
Több ezer, 25 és 60 év közötti, harcképes korú ukrán civil férfi próbálja elkerülni a besorozást Fotó: Narciso Contreras Forrás: Anadolu/AFP
Ukrajna átalakítja a katonai nyilvántartást. Az ukrán védelmi minisztérium közlése szerint a kísérleti projekt az állami adatbázisok összekapcsolására épül. Ennek köszönhetően az érintetteknek már nem kell személyesen felkeresniük a toborzó- és kiegészítő központokat (TCK), írja a Kárpáthír.

Ukrajna
A Harkivi Regionális Toborzó Iroda munkatársa (TCK) egy besorozandó férfi papírjait ellenőrzi (Fotó: Anadolu/AFP/Narciso Contreras)

Két csoportot érint közvetlenül az intézkedés

A kormányhatározat alapján az automatikus, úgynevezett „látatlanban” történő regisztráció két fő csoportot érint. Egyrészt azokat a fiatal férfiakat, akik betöltik a 18. életévüket. 

Amennyiben 17 éves korukban elmulasztották a kötelező jelentkezést a toborzóirodákban, nagykorúvá válásuk napján automatikusan sorköteles státust kapnak.

Másrészt a külföldön élő, 18 és 60 év közötti ukrán férfiak is bekerülnek a katonai nyilvántartásba akkor, amikor külföldön az ukrán migrációs szolgálatnál útlevelet igényelnek vagy cserélnek. 

A regisztrációhoz nem kell hazautazniuk Ukrajnába, nem szükséges megjelenniük a toborzóközpontban, és ebben a szakaszban katonai orvosi vizsgálaton sem kell részt venniük.

Egy ukrán katona valahol a fronton
Egy ukrán katona valahol a fronton (Fotó: AFP)

Ukrajna: felgyorsítják a nyilvántartást

Az új rendszer alapja az állami adatbázisok közötti automatikus adatcsere. 

A demográfiai nyilvántartás, a migrációs szolgálat adatbázisa és a polgári anyakönyvek összekapcsolásával a hatóságok minden szükséges információhoz hozzájutnak anélkül, hogy az érintetteknek külön ügyintézésre lenne szükségük.

Okszana Fercsuk, a védelmi miniszter digitális fejlesztésekért felelős helyettese szerint az intézkedés célja az adminisztratív terhek csökkentése.

Az embereknek többé nem kell hivatalokba rohangálniuk és sorban állniuk, hogy teljesítsék kötelességüket. A rendszer ezt automatikusan elvégzi, mivel már rendelkezik minden szükséges adattal

– fogalmazott.

Borítókép: Több ezer, 25 és 60 év közötti, harcképes korú ukrán civil férfi próbálja elkerülni a besorozást (Fotó: Anadolu/AFP/Narciso Contreras) 

