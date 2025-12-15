Ukrajna átalakítja a katonai nyilvántartást. Az ukrán védelmi minisztérium közlése szerint a kísérleti projekt az állami adatbázisok összekapcsolására épül. Ennek köszönhetően az érintetteknek már nem kell személyesen felkeresniük a toborzó- és kiegészítő központokat (TCK), írja a Kárpáthír.
Ukrajnában automatikusan katonai nyilvántartásba veszik a 18 éveseket
Az ukrán kormány új rendelete jelentősen átalakítja a hadkötelesek nyilvántartásának rendszerét: a jövőben személyes megjelenés nélkül, automatikusan veszik katonai nyilvántartásba a 18. életévüket betöltő fiatalokat, valamint a külföldön tartózkodó hadköteles férfiakat.
Két csoportot érint közvetlenül az intézkedés
A kormányhatározat alapján az automatikus, úgynevezett „látatlanban” történő regisztráció két fő csoportot érint. Egyrészt azokat a fiatal férfiakat, akik betöltik a 18. életévüket.
Amennyiben 17 éves korukban elmulasztották a kötelező jelentkezést a toborzóirodákban, nagykorúvá válásuk napján automatikusan sorköteles státust kapnak.
Másrészt a külföldön élő, 18 és 60 év közötti ukrán férfiak is bekerülnek a katonai nyilvántartásba akkor, amikor külföldön az ukrán migrációs szolgálatnál útlevelet igényelnek vagy cserélnek.
A regisztrációhoz nem kell hazautazniuk Ukrajnába, nem szükséges megjelenniük a toborzóközpontban, és ebben a szakaszban katonai orvosi vizsgálaton sem kell részt venniük.
További Külföld híreink
Ukrajna: felgyorsítják a nyilvántartást
Az új rendszer alapja az állami adatbázisok közötti automatikus adatcsere.
A demográfiai nyilvántartás, a migrációs szolgálat adatbázisa és a polgári anyakönyvek összekapcsolásával a hatóságok minden szükséges információhoz hozzájutnak anélkül, hogy az érintetteknek külön ügyintézésre lenne szükségük.
Okszana Fercsuk, a védelmi miniszter digitális fejlesztésekért felelős helyettese szerint az intézkedés célja az adminisztratív terhek csökkentése.
Az embereknek többé nem kell hivatalokba rohangálniuk és sorban állniuk, hogy teljesítsék kötelességüket. A rendszer ezt automatikusan elvégzi, mivel már rendelkezik minden szükséges adattal
– fogalmazott.
További Külföld híreink
Borítókép: Több ezer, 25 és 60 év közötti, harcképes korú ukrán civil férfi próbálja elkerülni a besorozást (Fotó: Anadolu/AFP/Narciso Contreras)
A téma legfrissebb híreiTovább az összes cikkhez
Sahed drónokkal támadta Oroszország a Dnyipropetrovszki területet, civilek sérültek meg + videó
Újabb brutális támadás érte Ukrajnát.
Ukrajna ultimátumot kapott, Szijjártó Péter szomorú bejelentést tett
Napi összefoglaló.
Hollandiában több embert letartóztattak egy izraeli kántor fellépése elleni tüntetésen
Az Izrael-ellenes demonstrálók több száz fős csoportja a koncertterem mellett gyűlt össze, ahol piros és zöld füstbombákat is meggyújtottak.
A boltból rángattak ki egy civilt Zelenszkij emberrablói + videó
A kényszersorozás mindennapos Ukrajnában.
Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!
- Iratkozzon fel hírlevelünkre
- Csatlakozzon hozzánk Facebookon és Twitteren
- Kövesse csatornáinkat Instagrammon, Videán, YouTube-on és RSS-en
Komment
Összesen 0 komment
A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Címoldalról ajánljukTovább az összes cikkhez
Sahed drónokkal támadta Oroszország a Dnyipropetrovszki területet, civilek sérültek meg + videó
Újabb brutális támadás érte Ukrajnát.
Ukrajna ultimátumot kapott, Szijjártó Péter szomorú bejelentést tett
Napi összefoglaló.
Hollandiában több embert letartóztattak egy izraeli kántor fellépése elleni tüntetésen
Az Izrael-ellenes demonstrálók több száz fős csoportja a koncertterem mellett gyűlt össze, ahol piros és zöld füstbombákat is meggyújtottak.
A boltból rángattak ki egy civilt Zelenszkij emberrablói + videó
A kényszersorozás mindennapos Ukrajnában.
Szóljon hozzá!
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!