Ukrajnában automatikusan katonai nyilvántartásba veszik a 18 éveseket

Ukrajna átalakítja a katonai nyilvántartást. Az ukrán védelmi minisztérium közlése szerint a kísérleti projekt az állami adatbázisok összekapcsolására épül. Ennek köszönhetően az érintetteknek már nem kell személyesen felkeresniük a toborzó- és kiegészítő központokat (TCK), írja a Kárpáthír.

A Harkivi Regionális Toborzó Iroda munkatársa (TCK) egy besorozandó férfi papírjait ellenőrzi (Fotó: Anadolu/AFP/Narciso Contreras)