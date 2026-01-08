Marco Rubio: Stabilizálásnak, helyreállításnak, majd demokratikus átmenetnek kell következnie

„A lényeg az, hogy most már létezik egy olyan folyamat, amelynek keretében hatalmas ellenőrzésünk és befolyásunk van az ideiglenes (venezuelai) hatóságok tevékenységére és cselekvési lehetőségeire” – mondta Rubio, aki Pete Hegseth hadügyminiszter oldalán nyilatkozott, miután amerikai szenátoroknak tartottak bizalmas tájékoztatást Donald Trump amerikai elnök kormányzatának Venezuelát érintő további terveiről.

Marco Rubio amerikai külügyminiszter Fotó: AFP

Nyilvánvalóan ez az átmenet folyamata lesz. Végtére a venezuelai nép feladata lesz átalakítani országukat

– tette hozzá. Rubio szerint a szenátoroknak adott tájékoztatás olyan műveleti részleteket is tartalmazott, amelyeket nem lehetett nyilvánosságra hozni. Az amerikai diplomácia vezetője hangsúlyozta, hogy miután megakadályozták Venezuela „káoszba süllyedését”, az Egyesült Államok el fogja kezdeni „a helyreállítási” fázist, „biztosítva amerikai, nyugati és más cégek tisztességes hozzáférését a venezuelai piachoz”.