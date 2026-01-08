Egyesült ÁllamokVenezuelaMarco Rubio

Marco Rubio: Stabilizálásnak, helyreállításnak, majd demokratikus átmenetnek kell következnie

Az Egyesült Államoknak egy háromlépcsős terve van Venezuela számára: ez az ország stabilizálásával kezdődne Nicolás Maduro elnök múlt hét végi őrizetbe vétele nyomán, majd a helyreállítás következik, biztosítva az amerikai olajtársaságok hozzáférését a latin-amerikai országhoz, azt pedig a demokratikus átmenet felügyelete követne – jelentette ki szerdán Marco Rubio amerikai külügyminiszter.

Magyar Nemzet
2026. 01. 08. 6:08
Marco Rubio amerikai külügyminiszter Fotó: MANDEL NGAN Forrás: AFP
„A lényeg az, hogy most már létezik egy olyan folyamat, amelynek keretében hatalmas ellenőrzésünk és befolyásunk van az ideiglenes (venezuelai) hatóságok tevékenységére és cselekvési lehetőségeire” – mondta Rubio, aki Pete Hegseth hadügyminiszter oldalán nyilatkozott, miután amerikai szenátoroknak tartottak bizalmas tájékoztatást Donald Trump amerikai elnök kormányzatának Venezuelát érintő további terveiről.

Marco Rubio amerikai külügyminiszter
Marco Rubio amerikai külügyminiszter Fotó: AFP

 

Nyilvánvalóan ez az átmenet folyamata lesz. Végtére a venezuelai nép feladata lesz átalakítani országukat

 – tette hozzá. Rubio szerint a szenátoroknak adott tájékoztatás olyan műveleti részleteket is tartalmazott, amelyeket nem lehetett nyilvánosságra hozni. Az amerikai diplomácia vezetője hangsúlyozta, hogy miután megakadályozták Venezuela „káoszba süllyedését”, az Egyesült Államok el fogja kezdeni „a helyreállítási” fázist, „biztosítva amerikai, nyugati és más cégek tisztességes hozzáférését a venezuelai piachoz”.

Ugyanakkor meg kell kezdeni a nemzeti megbékélés folyamatát Venezuelában, hogy az ellenzéki erők amnesztiát kapjanak, kiszabaduljanak a börtönökből, vagy visszatérhessenek az országba, és megkezdődhessen a civil társadalom újjáépítése

 – mondta. „A harmadik fázis pedig természetesen az átmenet lesz” – tette hozzá az amerikai külügyminiszter. Demokrata párti képviselők kifogásolták, hogy miért nem lehet ezeket terveket nyilvános meghallgatásokon megvitatni. Chris Murphy connecticuti demokrata párti szenátor pedig „őrült tervnek” nevezte az elképzeléseket. „Arról beszélnek, hogy fegyverrel határozatlan ideig ellopják a venezuelai olajat, hogy nyomásgyakorló eszközként használhassák az ország részletekbe menő irányítására. Teljesen megdöbbentő” – mondta Murphy újságíróknak nyilatkozva.

Chris Wright energiaügyi miniszter a Goldman Sachs pénzintézet Miamiban tartott konferenciáján azt hangsúlyozta, hogy az Egyesült Államoknak határozatlan ideig kell ellenőriznie Venezuela olajeladásait és az ebből származó bevételeket az általa kívánt változások előmozdításához a latin-amerikai országban. 

Szükségünk van erre a befolyásra és az olajértékesítés feletti ellenőrzésre, hogy előmozdítsuk azokat a változásokat, amelyeknek egyszerűen meg kell történniük Venezuelában

 – mondta Wright. Azt is elmondta, hogy az Egyesült Államok értékesíti a Venezuela által már tárolt olajat, majd értékesítené a folyamatban lévő, de jövőbeni termelést is – mások mellett az amerikai olajfinomítóknak –, és a bevételeket az amerikai kormány által ellenőrzött számlákra utalnák. Hangsúlyozta, hogy ezek az értékesítések már megkezdődtek, és hozzátette, hogy tárgyalásokat folytatnak amerikai olajcégekkel, hogy megtudják, milyen feltételek mellett volnának hajlandók részt venni Venezuela olajtermelésének növelésében.

Kedden Washington azt jelentette be, hogy megállapodást kötött a caracasi vezetéssel kétmilliárd dollár értékű venezuelai nyersolaj exportjáról az Egyesült Államokba. Wright úgy fogalmazott, hogy az olaj eladása előnyös lesz az amerikai nép, az amerikai gazdaság és a globális energiapiacok számára, de természetesen hatalmas előnyökkel jár a venezuelai népnek is.

Mint azt korábban megírtuk, az Egyesült Államok harminc–ötven millió hordó venezuelai olajat foglal le és értékesít piaci áron. Donald Trump amerikai elnök hangsúlyozta, hogy a bevételt az amerikai és a venezuelai nép javára kívánják felhasználni.

Marco Rubio nyíltan beszélt arról is, hogy Kuba súlyos problémát jelent az Egyesült Államoknak, és egyértelművé tette: Havanna kulcsszerepet játszott Nicolás Maduro venezuelai hatalmának fenntartásában.

A BBC arról ír, hogy Venezuela ideiglenes vezetője menesztette Maduro gárdájának vezető tábornokát. Javier Marcano Tábata, a venezuelai elnöki díszőrség parancsnoka néhány nappal azután menekült el, hogy az amerikai erők egy caracasi rajtaütés során elfogták Nicolás Maduro venezuelai vezetőt, és New Yorkba vitték, hogy kábítószer-terrorizmus vádjával bíróság elé álljon.

Borítókép: Marco Rubio amerikai külügyminiszter (Fotó: AFP)

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

