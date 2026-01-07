VenezuelaAmerikaDelcy Rodríguez

Venezuela visszautasítja az amerikai irányítást

Venezuela ideiglenes elnöke, Delcy Rodríguez helyi idő szerint kedden határozottan visszautasította, hogy bármilyen külföldi hatalom irányítaná az országot, miután az Egyesült Államok katonai műveletben elfogta Nicolás Maduro államfőt és feleségét.

Magyar Nemzet
2026. 01. 07. 8:23
Delcy Rodríguez Fotó: FEDERICO PARRA Forrás: AFP
– Venezuelát a venezuelai kormány irányítja, senki más; nincs külföldi szereplő, amely kormányozná az országot – jelentette ki Rodríguez egy televíziós beszédben hírügynökségi jelentések szerint.

Delcy Rodríguez dühösen visszautasítja Venezuela amerikai irányítását (Fotó: MARCELO GARCIA / Miraflores press office)
Delcy Rodríguez dühösen visszautasítja Venezuela amerikai irányítását. Forrás: Miraflores Press Office

Rodríguez szerint az amerikai támadás és Caracas bombázása ellenére a venezuelai lakosság kitartó és tettre kész, hogy megvédje az országot. Közölte: 

országos tüntetéseket szerveznek Maduro és felesége szabadon bocsátásáért, és hozzátette, hogy a támadás ellenére Venezuela továbbra is fenntartja termelési, ellátási és exportciklusait.

Caracas élesen reagált azokra az amerikai kijelentésekre, amelyek az Egyesült Államok vezető szerepét sugallták Venezuelában. Donald Trump korábban arról beszélt, hogy amerikai vállalatok újjáépítenék a venezuelai olajipart, sőt ideiglenes amerikai irányítást is említett. Ezt később külügyminisztere, Marco Rubio árnyalta, politikai változások kikényszerítéséről beszélve az olajblokád fenntartásával.

Rodríguez hétnapos állami gyászt rendelt el az amerikai katonai akció áldozatainak emlékére. 

A venezuelai fegyveres erők közlése alapján a támadásban legalább 24 venezuelai katona vesztette életét, míg Havanna szerint 32 kubai halt meg.

 Rodríguez a halottakat mártíroknak nevezte, és kijelentette: – Ez egy olyan nép, amely nem adja fel – fogalmazott.

 

Borítókép: Delcy Rodríguez (Fotó: AFP)

