Venezuela visszautasítja az amerikai irányítást

Rodríguez szerint az amerikai támadás és Caracas bombázása ellenére a venezuelai lakosság kitartó és tettre kész, hogy megvédje az országot. Közölte:

országos tüntetéseket szerveznek Maduro és felesége szabadon bocsátásáért, és hozzátette, hogy a támadás ellenére Venezuela továbbra is fenntartja termelési, ellátási és exportciklusait.

Caracas élesen reagált azokra az amerikai kijelentésekre, amelyek az Egyesült Államok vezető szerepét sugallták Venezuelában. Donald Trump korábban arról beszélt, hogy amerikai vállalatok újjáépítenék a venezuelai olajipart, sőt ideiglenes amerikai irányítást is említett. Ezt később külügyminisztere, Marco Rubio árnyalta, politikai változások kikényszerítéséről beszélve az olajblokád fenntartásával.