Nincs menekvés Ukrajna új sorozási rendszere elől

Brutális kényszersorozás zajlik Ukrajnában

Amint arról korábban beszámoltunk, elképesztő borzalmak derülnek ki az ukrán kényszersorozásról. Egy ukrán katona elmondása szerint, a besorozott újoncok túlnyomó többsége röviddel azután, hogy a kiképzőtáborokba kerül, a „különleges körülmények között eltűnt” listán végzi. A háttérben a kényszersorozás, a túlterhelés és a brutális bánásmód áll. Egy beregszászi magyar férfi, Sebestyén József is a kényszersorozás áldozatává vált: erőszakkal sorozták be, és a toborzótisztek által elszenvedett bántalmazások következtében halt meg. A brutális bánásmódról leleplező videó is megjelent a közösségi médiában.

Borítókép: Ukrán tüzérek (Fotó: AFP)