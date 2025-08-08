Sallai Roland a Galatasaray első bajnokiján máris főszereplő lett

Péntek este a török labdarúgó-bajnokság címvédője, a Sallai Rolanddal felálló Galatasaray a Gaziantep otthonában kezdte az új idényt. Okan Buruk vezetőedző a 60-szoros magyar válogatott játékost is a kezdőbe nevezte. Előbb az előzetes felállások során, majd a kezdőrúgás után is jól kirajzolódott, hogy Sallai ismét jobbhátvédként kapott lehetőséget. Külön érdekesség, hogy a kezdőben ott volt a nyári érkező Leroy Sané is, aki a jobb szélen – Sallai eredeti posztján – játszott.

Sallai Roland ott volt a Galatasaray első bajnokiján a kezdőben Fotó: X/Galatasray

Sallai Roland rögtön tizenegyest harcolt ki

Az első percek alapján igaza volt a török újságírónak, akivel még a szezonrajt előtt beszélgettük, miután azt mondta, a mostani idényben a magyar játékos még inkább ki fog teljesedni a török rekordbajnoknál. Sallai rögtön két veszélyes beadással hívta fel magára a figyelmet.

A védők már ekkor Sallai mezét húzogatták. Ez az eset éppen a tizenhatoson belül volt, a videóbíró ki is hívta a játékvezetőt, aki úgy döntött, hogy ez a szabálytalanság bizony büntetőt ért.

Galatasaray has won penalty with Roland Sallaipic.twitter.com/n1ZimlFLdt — Goals Xtra (@GoalsXtra) August 8, 2025

Baris Alper Yilmaz támadó pedig könnyedén értékesítette a tizenegyest. S ha egy üzlet beindul! Rá négy perccel Yilmaz készített elő Eren Elmali védőnek, ezzel pedig a címvédő nagyon gyorsan eldöntötte a bajnokság nyitó mérkőzését.

Maratoni hosszabbítás, bunyó Sallai szereplésével

Az első félidő hozott még akciót, Lucas Torreira volt szabálytalan a hazai játékossal szemben. Sallai, aki a közelben volt, ezt értetlenkedve fogadta, majd két Gaziantep-játékossal is összeakadt, lökdösés lett belőle. A bunyó vége négy sárga lap lett, de a hetes mezszámot viselő Sallai megúszta az esetet. A 11 perces hosszabbításban a magyar játékos hatalmasat ordított, majd a földön maradt egy csúnya taposás nyomán, de végül Sallai folytatni tudta a meccset a jegelés után.

A mozgalmas első játékrész végül egy újabb büntetővel és egy újabb Yilmaz-góllal zárult (0-3).

A címvédő Galatasaray három gólt rúgott az első félidőben Fotó: OMER FARUK SALMAN / ANADOLU

A fordulás után is volt még történés Gaziantepben. A 64. percben a játékvezető a hazaiak kapusát kiállította, miután Mustafa Bozan a tizenhatoson kívül kezezett. Okan Buruk vezetőedző az emberelőny tudatában tíz perc alatt mind az öt cserelehetőségét kihasználta, Sallai nem jött le, így végig a pályán volt az első fordulóban. A magyar játékos a védekezésben ismét kivette a részét: mindkét fejpárbaját megnyerte, emellett tizenhárom földi párharcából hetet sikeresen vívott meg és két szerelése is volt. S ne felejtsük: az első gólnál ő harcolta ki a tizenegyest.