Török újságíró Sallai Rolandról: Irigykedünk, hogy ilyen játékosotok van a válogatottban

Sallai Roland, Szalai Attila és Mocsi Attila főszereplésével pénteken elstartol a török labdarúgó-bajnokság legújabb idénye, ezért hangolódás gyanánt egy török sportújságírót kérdeztünk az előzetes esélyekről, középpontban a magyarokkal. Sallai Rolandot imádják, miatta irigykednek ránk, Szalait nagy reményekkel fogadták újra „második otthonában”, míg Mocsi előtt is ígéretes jövőkép áll a Süper Ligben.

Perlai Bálint
2025. 08. 08. 4:55
Sallai Roland magyar zászlóval ünnepelte a Galatasaray bajnoki címét az előző idény végén
Sallai Roland magyar zászlóval ünnepelte a Galatasaray bajnoki címét az előző idény végén Fotó: Anadolu via AFP/Hakan Akgun
Pénteken megkezdődik a török labdarúgó-bajnokság legújabb idénye, és a 2025/2026-os évadban már három magyar játékost is lehet hétről hétre figyelni. A címvédő és Bajnokok Ligája-főtáblás Galatasraynál második szezonját kezdi Sallai Roland, két év után visszatér Szalai Attila is, a hátvéd ezúttal a Kasimpasánál bizonyíthat kölcsönben, illetve ott van Mocsi Attila is, aki még 2023-ban állt légiósnak. A bajnokság rajtja előtt Muhammet Dumant, a török Hürriyet sportújságíróját kérdeztük.

Sallai Roland (jobbra) a Lazio elleni felkészülési meccsen
Sallai Roland (jobbra) a Galatasaray mezében a Lazio elleni felkészülési meccsen.  Fotó: Anadolu via AFP/Abdulhamid Hosbas

Sallai Roland nagy kedvenc Törökországban, egy kérdés foglalkoztat mindenkit

A 28 éves Sallai kapcsán az előző szezonban itthon többször is felhúzott szemöldökkel figyeltük, ahogy Okan Buruk vezetőedző akár jobbhátvédnek is használta, miközben korábban a Freiburgban és a válogatottban is inkább egy vagy két sorral feljebb kapott lehetőséget. Adja magát a kérdés: hol fog játszani Sallai Roland a következő idényben?

Még ha Leroy Sané a jobb szélen játszik is, szerintem Sallait a bal oldalon vagy Osimhen mellett láthatjuk a támadósorban. Úgy gondoljuk, hogy Sallai több játékidőt kap majd, mint tavaly.

Lehetséges, hogy Sallai jobbhátvédként is pályára lép, de tudjuk, hogy ő inkább a támadósor szélén szeret játszani. Ebben a szezonban mindenki meg fogja érezni Sallai hatását, ehhez kétség sem fér – tette hozzá Muhammet, majd kitért Sanéra is, aki a nyáron hatalmas összeg fejében érkezett Törökországba. – A Galatasaray célja idén sem lehet más, mint minél több trófeát nyerni. Noha Sallai eredeti posztjára érkezett a Manchester Cityt és Bayern Münchent is megjárt Leroy Sané, de így is bőven megvan az esélye, hogy kezdjen, sőt. Sallai jó formában várja a szezon kezdetét, a vezetőedző bízik benne.

Sallai Roland a második idényét kezdi Törökországban
Sallai Roland a második idényét kezdi Törökországban. Fotó: Galatasaray

Hű katona, a törökök is irigykednek Sallai miatt

Sallainak még jót is tehet, hogy posztriválisa érkezett, vagyis a felkészülésből ez látszik kirajzolódni – két gól és egy gólpassz. A lengyel jobb-bekket, Przemyslaw Frankowskit a klub egy évre kölcsönadta Franciaországba, így ezen a pozíción is csökkent a kihívók száma. A török újságíró nagyon dicsérte Sallait, Cristiano Ronaldóval is párhuzamba hozta.

– Mindig is bizonyította, hogy kiváló futballista. A szakmán belül csak „magyar C. Ronaldónak” hívjuk technikai képességei, gyorsasága és fizikai ereje miatt. Első szezonjában Sallai kiváló kapcsolatot épített ki csapattársaival és Okan Buruk edzővel. 

Nagy szerencséjük van, hogy ilyen játékos van a magyar válogatottban! Sallai még mindig csak 28 éves, minden megvan benne, hogy újra Európa legerősebb bajnokságaiban játsszon.

Sallait hű katonaként jellemezte a sportújságíró, mondván, hogy mindent megtesz a csapatért, ha kell, akkor számára szokatlan pozícióban is játszik. És ezt a szurkolók imádják, megőrülnek érte a fanatikusok, s azt tudjuk, a szurkolás Törökországban külön kategória.

A 60-szoros válogatott szélső az előző idényben 33-szor lépett pályára a Galatában, hat gólt és egy gólpasszt jegyzett, viszont fontos kiemelni, hogy mindezt a fentebb már említett posztokon érte el. Így is csapata vezére volt többször, gondoljunk csak az Európa-liga egyenes kieséses szakaszára, ahol a holland Alkmaar ellen a három török gólból kettőt is Sallai rúgott – igaz, a továbbjutáshoz ez sem volt elegendő.

Szalai Attilát a törökök imádják, minden adott az újjáépítéshez

Nem túlzás sajnos azt mondani, hogy a 27 éves Szalai Attila karrierjét kettétörte a 2023-as átigazolás, amikor a Fenerbahcét elhagyva a Hoffeinhemnél kötött ki. A magyar védő hibákkal mutatkozott be, ezért fél év után kölcsönadták a Freiburghoz, de ott is gyorsan a padra lett száműzve, s a belga kitérő sem segített. Két idény, 13 mérkőzés, nem véletlen, hogy Marco Rossi már nem hívja be a válogatottba. Szalai Attila nyáron visszatért oda, ahol minden jó elkezdődött vele: Törökországba. A Kasimpasánál kölcsönben építheti újra magát.

A Fenerbahce még soha nem rendelkezett olyan védővel, mint Szalai, ő mindig is példamutató karakternek bizonyult a Fenerbahcében, ő volt a gárda legmegbízhatóbb és legszilárdabb védője.

Öröm lesz őt újra itt látni! Az elmúlt évek teljesítményét tekintve elengedhetetlen volt, hogy új csapatba igazoljon – értett egyet Muhammet Duman, amikor Szalaira tértünk át, majd gyorsan küldött is egy fotót, amelyen ő látható a magyar válogatott játékossal.

– Hiszek benne, hogy itt újra a régi lesz, minden adott ehhez! Emlékszem, 2022-ben Marco Rossi a török médiának így nyilatkozott Szalairól: „Attila remek jellemű játékos. Remélem, hogy ő lesz az egyik legfontosabb vezetője a magyar válogatottnak. Folyamatosan a pályán van, mert mindig ugyanolyan teljesítményt nyújt.” Szalai olyan játékos, aki tisztában van a tehetségével és a képességeivel.  

Nem lepne meg, ha Szalai hamarosan ismét a Fenerbahcében játszana. Mourinho mindig is csodálta a Szalaihoz hasonló stílusú játékosokat, és nem utolsósorban a szurkolók is imádják. Kell ennél több?

Szalai Attila (balról a harmadik) a Kasimpasa edzésén már a győztes csapat tagja volt
Szalai Attila (balról a harmadik) a Kasimpasa edzésén már a győztes csapat tagja volt. Fotó: X

Szalai a Kasimpasába igazolt tehát, Muhammet pedig elmondta a klubról, hogy az elmúlt öt évben 15-ször is edzőt váltott, így itt lenne már az ideje egy nyugodtabb időszaknak. A klub 2024-ben meglepetésre az ötödik lett, de jobbára a középmezőnyt erősíti a 18 csapatos ligában. Az újságíró szerint az első hatba kerülés reális célkitűzés lehet a csapatnak, Szalai főszereplésével. 

Szintlépés Törökországon belül, hogy Marco Rossi figyelmét felhívja?

Ne feledkezzünk meg Mocsi Attiláról sem, aki a harmadik idényét kezdi a Rizespornál. Mocsi a júniusi válogatott meccseken a kispadon ült, minden esélye megvan, hogy a világbajnoki selejtezőkön újra pályára lépjen a címeres mezben (idáig egyszer, 2024-ben játszott Rossinál). A 25 éves védő stabil kezdő a klubjánál, ugyanakkor a nyár elején az ügynöke azt mondta magyar sportlapoknak, hogy jó ajánlat esetén szívesen távozna. Ez nem történt meg, és Muhammet Duman emlékeztetett, a Zalaegerszegről érkezett játékos szerződése 2027-ig szól. 

– Két héttel ezelőtt Mocsi kijelentette, hogy a Süper Lig színvonala sokat tett hozzá az ő fejlődéséhez, majd hozzátette, hogy nagyon boldog a Rizespornál. Az átigazolásáról szóló hírek csak pletykák. 

A közeljövőben el tudom képzelni, hogy a nagy török négyes (Galatasaray, Fenerbahce, Besiktas, Trabzonspor) közül valamelyikbe igazol. Mi úgy látjuk, hogy Mocsi itt, Törökországban szeretné felhívni magára Marco Rossi figyelmét – árulta el a helyi újságíró. 

Kérdésünkre azt is elmondta, hogy a Rizespor az elmúlt két idényben a kilencedik helyen zárt, és a nyári erősítések után a csapat ennél jobb helyen végezhet idén. Mocsit nemcsak a saját érdekei tartották itt, hanem a város, a szurkolók és a biztató jövőkép is – tette hozzá. 

A török bajnokság küzdelmeit itthon továbbra is a Sport TV-n lehet nézni, a nyitómeccsen éppen a címvédő Galatasaray utazik a Gaziantep otthonába péntek este (20.30).

TÖRÖKORSZÁG
Süper Lig, 1. forduló

  • Péntek, 20.30: Gaziantep–Galatasaray (tv: Sport2; Sallai Roland)
  • Szombat, 20.30: Antalyaspor–Kasimpasa (Szalai Attila)
  • Vasárnap, 18.00: Rizespor–Göztepe (Mocsi Attila)

 

