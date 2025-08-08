Török újságíró Sallai Rolandról: Irigykedünk, hogy ilyen játékosotok van a válogatottban

Pénteken megkezdődik a török labdarúgó-bajnokság legújabb idénye, és a 2025/2026-os évadban már három magyar játékost is lehet hétről hétre figyelni. A címvédő és Bajnokok Ligája-főtáblás Galatasraynál második szezonját kezdi Sallai Roland, két év után visszatér Szalai Attila is, a hátvéd ezúttal a Kasimpasánál bizonyíthat kölcsönben, illetve ott van Mocsi Attila is, aki még 2023-ban állt légiósnak. A bajnokság rajtja előtt Muhammet Dumant, a török Hürriyet sportújságíróját kérdeztük.

Sallai Roland (jobbra) a Galatasaray mezében a Lazio elleni felkészülési meccsen. Fotó: Anadolu via AFP/Abdulhamid Hosbas

Sallai Roland nagy kedvenc Törökországban, egy kérdés foglalkoztat mindenkit

A 28 éves Sallai kapcsán az előző szezonban itthon többször is felhúzott szemöldökkel figyeltük, ahogy Okan Buruk vezetőedző akár jobbhátvédnek is használta, miközben korábban a Freiburgban és a válogatottban is inkább egy vagy két sorral feljebb kapott lehetőséget. Adja magát a kérdés: hol fog játszani Sallai Roland a következő idényben?

Még ha Leroy Sané a jobb szélen játszik is, szerintem Sallait a bal oldalon vagy Osimhen mellett láthatjuk a támadósorban. Úgy gondoljuk, hogy Sallai több játékidőt kap majd, mint tavaly.

Lehetséges, hogy Sallai jobbhátvédként is pályára lép, de tudjuk, hogy ő inkább a támadósor szélén szeret játszani. Ebben a szezonban mindenki meg fogja érezni Sallai hatását, ehhez kétség sem fér – tette hozzá Muhammet, majd kitért Sanéra is, aki a nyáron hatalmas összeg fejében érkezett Törökországba. – A Galatasaray célja idén sem lehet más, mint minél több trófeát nyerni. Noha Sallai eredeti posztjára érkezett a Manchester Cityt és Bayern Münchent is megjárt Leroy Sané, de így is bőven megvan az esélye, hogy kezdjen, sőt. Sallai jó formában várja a szezon kezdetét, a vezetőedző bízik benne.

Sallai Roland a második idényét kezdi Törökországban. Fotó: Galatasaray

Hű katona, a törökök is irigykednek Sallai miatt

Sallainak még jót is tehet, hogy posztriválisa érkezett, vagyis a felkészülésből ez látszik kirajzolódni – két gól és egy gólpassz. A lengyel jobb-bekket, Przemyslaw Frankowskit a klub egy évre kölcsönadta Franciaországba, így ezen a pozíción is csökkent a kihívók száma. A török újságíró nagyon dicsérte Sallait, Cristiano Ronaldóval is párhuzamba hozta.