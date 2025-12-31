Zavar az erőben: A Publicus budapesti kutatásából a Fidesz országos vezetésére lehet következtetni

A tavalyi év második fele óta a Tisza Párt hibahatáron túli vezetését mutatja ki a 2022-es választás alkalmával óriásit bukó Publicus Intézet. Az akkor döntetlen közeli eredményt váró és az ellenzék javára több mint 16 százalékot tévedő elemzőcég továbbra is gyakori hivatkozási alap a balliberális médiában. A Publicusnak azonban olyan kutatása is van, amely gyengíti a Tisza irreális előnyéről szóló saját narratívájukat és amelyről a dollármédia sem vesz tudomást.

Pulai Andrásék felméréséből lehet következtetni a Fidesz országos vezetésére Fotó: YouTube/Képrenyőkép

Egy helyi felmérésük megcáfolja ugyanis a Magyar Péterék vezetéséről szóló híreket, amelyeket az egymással szorosan együttműködő, manipulációs kerekasztalba tömörült elemzőcégek – a Publicus mellett az Idea Intézet, a Republikon, a Závecz, a Medián, valamint a 21 Kutatóközpont – sulykolnak.

Baloldali fellegvár

Arról a közvélemény-kutatásról van szó, amelyet a Publicus október 3-a és november 6-a között, ezer fő megkérdezésével készített Budapest 13-as országgyűlési egyéni választókerületének politikai erőviszonyairól. A XV. kerületet és Újpest északi részeit magában foglaló, újonnan létrejött körzet egyértelműen az ország egyik legmarkánsabban baloldali választókerülete. Az elmúlt három választáson – 2014-ben, 2018-ban és 2022-ben – egyaránt baloldali jelöltek nyertek az érintett szavazókörökben, ahol a Fidesz visszatérően messze elmaradt az országos átlageredményeitől. Az új fővárosi választókerület szavazóköreiben 2022-ben a kormánypártok 41 százalékot kaptak, a tavalyi EP-választáson pedig 33,4 százalékot.

Beszédes mintázatok

A manipulációs kerekasztal leleplezéséhez a mintázatokban rejlik a kulcs. Az előző parlamenti választáson ugyanis Rákospalota és Újpest érintett szavazóköreiben a Fidesz nagyjából 11,5 százalékponttal maradt el az országos belföldi listás eredményétől. Tavaly pedig nagyjából 10,6 százalékponttal szerepelt ott gyengébben az országos átlagánál. Összességében a választói mintázatok lassan változnak, ezért feltételezhető, hogy 2025-ben a kormánypárt nagyjából szintén 10 százalékponttal marad el az országos támogatottságától az említett választókerületben.