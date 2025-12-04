Szembejött a valóság a Tiszát támogató manipulációs kerekasztal lovagjainál

Lassacskán kezd szembejönni a valóság a manipulációs kerekasztal tagjainál. Mint ismert, a balliberális kutatóintézetek hónapokon át olyan felméréseket közöltek, amelyek szerint a Tisza messze megelőzi a Fideszt a pártok versenyében. Ezek a cégek – a 21 Kutatóközpont, a Medián, a Publicus, az Idea, a Republikon és a Závecz – összehangoltan, koordinálva dolgoznak.

Szembejött a valóság a Tiszát támogató manipulációs kerekasztalnál (Fotó: Máté Krisztián)

Lényegében ennek a politikai menetrenden alapuló, ütemezett összjátéknak tudható be, hogy a szóban forgó intézetek egymáshoz igazított „méréseikkel” folyamatosan a Tisza Párt vezetését mutatták ki.

Érdekesség azonban, hogy egyre többször megjelennek olyan kutatások a manipulációs kerekasztal tagjaitól, amelyek közelebb állnak a valósághoz, mint a korábbi mérések. Emellett a kutatócégek vezetői is egyre többször szólják el magukat.

Trendforduló a manipulációs kerekasztalnál

Legutóbb a Medián vezetője, Hann Endre volt az, aki lebuktatta Magyar Péteréket. „Megtorpant a Tisza Párt lendülete, ami tényleg hosszú hónapok óta tartott és növekvő támogatást mutatott” – jelentette ki Hann Endre a Klubrádió Megbeszéljük című műsorában. Mostanra pedig a Medián – amely eddig folyamatos előnyt mért a baloldali pártnak – csatlakozott azok közé az elemző intézetek közé, amelyek elkezdték kongatni a vészharangot.

A baloldali intézet júniusban még azt mérte, hogy a megkérdezettek 42 százaléka szerint a Tisza Párt fogja nyerni a következő választást, míg a Fidesz győzelmére csak 38 százaléknyian szavaztak volna. Ez az arány azonban hónapról hónapra fokozatosan fordult meg. Bár szeptemberben még 43 százalékot mondtak a baloldali pártnak, a nemzeti oldal is emelkedett, hiszen a Fidesz ekkor már 40 százalékon állt a Medián szerint.

Novemberre pedig teljesen megfordultak az arányok:

a Tisza győzelmében már csak 38 százalék bízott, míg a Fideszt a megkérdezettek 45 százaléka várta győztesnek.

A Publicust vezető Pulai András még a nyáron beszélt arról a Klikk TV Mélyvíz című műsorában, hogy helyi szinten, az egyéni választókerületekben a Fidesz vezet a Tiszával szemben. A manipulációs kerekasztal egyik zászlóshajóját vezető Pulai azt is elmondta: érdemi eltérést tapasztalnak a helyi és az országos szintű kutatási eredmények között, és csak országosan mérnek Tisza-előnyt. Ráadásul az igazgató a helyi méréseiket nevezte pontosabbnak, ugyanis szavai szerint

országosan „kicsikét felül van mérve a Tisza”, s csak a párt „ hype-jának” köszönhető a jobb eredmény.

Mint kifejtette: az egyéni választókerületi méréseknél olyan kérdéseket tesznek fel az embereknek, amelyekkel „visszahúzzák őket” a földre, így pontosabb képet kapnak a valós pártpreferenciáikról. Arra a kérdésre, hogy az országos vagy a helyi szintet véli-e fontosabbnak, Pulai utóbbit emelte ki, mivel ott dől el a választás, hiszen összesen 106 egyéni választókerület van, míg a listás helyek száma csak 92.