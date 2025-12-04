manipulációs kerekasztalhann endreTisza Pártfelmérés

Szembejött a valóság a Tiszát támogató manipulációs kerekasztal lovagjainál

Az utóbbi egy évben szinte folyamatosan jelentek meg az olyan felmérések a balliberális kutatócégeket tömörítő manipulációs kerekasztal résztvevőitől, amelyek a Tisza Párt előnyét voltak hivatottak alátámasztani. Az utóbbi hetekben azonban egyre többször szólják el magukat az intézetek vezetői, miszerint közel sem áll olyan jól Magyar Péter, mint amit kutatásaik sugallnak. A Medián már a legutóbbi felmérésében is azt hozta ki, hogy többen számítanak a kormánypártok győzelmére. Érdekesség, hogy a manipulációs kerekasztalnál ugyanez a pálfordulás 2021-ben is megfigyelhető volt.

Munkatársunktól
2025. 12. 04. 5:05
Fotó: Czeglédi Zsolt Forrás: MTI
Lassacskán kezd szembejönni a valóság a manipulációs kerekasztal tagjainál. Mint ismert, a balliberális kutatóintézetek hónapokon át olyan felméréseket közöltek, amelyek szerint a Tisza messze megelőzi a Fideszt a pártok versenyében. Ezek a cégek – a 21 Kutatóközpont, a Medián, a Publicus, az Idea, a Republikon és a Závecz – összehangoltan, koordinálva dolgoznak. 

A Tisza elnökében a baloldalon is kételkednek.
Szembejött a valóság a Tiszát támogató manipulációs kerekasztalnál (Fotó: Máté Krisztián)

Lényegében ennek a politikai menetrenden alapuló, ütemezett összjátéknak tudható be, hogy a szóban forgó intézetek egymáshoz igazított „méréseikkel” folyamatosan a Tisza Párt vezetését mutatták ki. 

Érdekesség azonban, hogy egyre többször megjelennek olyan kutatások a manipulációs kerekasztal tagjaitól, amelyek közelebb állnak a valósághoz, mint a korábbi mérések. Emellett a kutatócégek vezetői is egyre többször szólják el magukat.

 

Trendforduló a manipulációs kerekasztalnál

Legutóbb a Medián vezetője, Hann Endre volt az, aki lebuktatta Magyar Péteréket. „Megtorpant a Tisza Párt lendülete, ami tényleg hosszú hónapok óta tartott és növekvő támogatást mutatott” – jelentette ki Hann Endre a Klubrádió Megbeszéljük című műsorában. Mostanra pedig a Medián – amely eddig folyamatos előnyt mért a baloldali pártnak – csatlakozott azok közé az elemző intézetek közé, amelyek elkezdték kongatni a vészharangot. 

A baloldali intézet júniusban még azt mérte, hogy a megkérdezettek 42 százaléka szerint a Tisza Párt fogja nyerni a következő választást, míg a Fidesz győzelmére csak 38 százaléknyian szavaztak volna. Ez az arány azonban hónapról hónapra fokozatosan fordult meg. Bár szeptemberben még 43 százalékot mondtak a baloldali pártnak, a nemzeti oldal is emelkedett, hiszen a Fidesz ekkor már 40 százalékon állt a Medián szerint. 

Novemberre pedig teljesen megfordultak az arányok: 

a Tisza győzelmében már csak 38 százalék bízott, míg a Fideszt a megkérdezettek 45 százaléka várta győztesnek.

A Publicust vezető Pulai András még a nyáron beszélt arról a Klikk TV Mélyvíz című műsorában, hogy helyi szinten, az egyéni választókerületekben a Fidesz vezet a Tiszával szemben. A manipulációs kerekasztal egyik zászlóshajóját vezető Pulai azt is elmondta: érdemi eltérést tapasztalnak a helyi és az országos szintű kutatási eredmények között, és csak országosan mérnek Tisza-előnyt. Ráadásul az igazgató a helyi méréseiket nevezte pontosabbnak, ugyanis szavai szerint 

országosan „kicsikét felül van mérve a Tisza”, s csak a párt „ hype-jának” köszönhető a jobb eredmény. 

Mint kifejtette: az egyéni választókerületi méréseknél olyan kérdéseket tesznek fel az embereknek, amelyekkel „visszahúzzák őket” a földre, így pontosabb képet kapnak a valós pártpreferenciáikról. Arra a kérdésre, hogy az országos vagy a helyi szintet véli-e fontosabbnak, Pulai utóbbit emelte ki, mivel ott dől el a választás, hiszen összesen 106 egyéni választókerület van, míg a listás helyek száma csak 92.

 

Már 2021-ben is ugyanez történt

A manipulációs kerekasztal tagjainak az egyre feltűnőbb pálfordulása nem példa nélküli, hiszen ugyanez játszódott le a 2022-es választások előtt is. Akkor a kutatócégek sokáig az összbaloldali lista előnyét mérték a kormánypártokkal szemben, ám ahogy közeledett a választás, úgy kezdtek megváltozni a mérések is. Még 2021 decemberében az Index hozta nyilvánosságra annak a titkos közvélemény-kutatásnak a részleteit, amelyből egyebek között az derült ki, hogy jóval kevésbé népszerű a baloldali összefogás annál, mint amit előtte mértek, ami hideg zuhanyként érte a szivárványkoalíciót.

Kiderült az is, hogy személyesen Márki-Zay Péter részére készült a felmérés, holott a baloldal miniszterelnök-jelöltje korábban azt állította, annak létezéséről is csak a sajtóból értesült. 

Négy éve a baloldali kutatócégek által készített és nyilvánosan publikált mérések is egyre inkább a kormánypártok erősödését mutatták. Például a Závecz 2021. októberi mérése még ötszázalékos baloldali előnyt mutatott, ami decembere teljesen elfogyott, míg a Mediánnál a háromszázalékos baloldali előny csökkent egy százalékra. Megjegyzendő, hogy az előbb idézett Pulai András cége volt az egyetlen, amelyik 2022-ben szinte a végsőkig kitartott Márki-Zay mellett és még egy nappal a választás előtt is döntetlenre mérte a két oldal támogatottságát. De úgy tűnik, most már a Publicus vezetője is sokkal óvatosabb.

 

Beismerő vallomás Hann Endrétől

Már a 2022-es választás után a 21 Kutatóközpontot vezető Róna Dániel maga is elismerte a 444-nek, hogy a választási kampány idején olyan mérések kerültek nyilvánosságra, amelyek célja nem a valós közvélemény feltérképezése, hanem a választók befolyásolása volt. „Igen, abban van igazság, hogy a nyilvánosság elé került kutatások egy része azt mutatta, hogy szoros a verseny. Ezek, sajnos, nem voltak megfelelő színvonalúak. Eleve azzal a céllal lettek publikálva, hogy befolyásolják az ellenzéki választókat” – fogalmazott Róna a 2022-es választás után a 444-nek. 

Hann Endre szintén beszélt a szándékos közvélemény-manipulációkról, hamis felmérésekről. Mint mondta, 

igaz, hogy voltak olyan kutatások, illetve inkább közlemények, amik kimondottan a közvéleményt befolyásoló céllal készültek. 

 

Borítókép: Illusztráció (Fotó: MTI/Czeglédi Zsolt)

 

