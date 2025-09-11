Hann Endre elszólta magát, lebuktatta Magyar Péteréket

– Ha messzire akarnék menni, akkor azt mondanám, hogy megtorpant a Tisza Párt lendülete, ami tényleg hosszú hónapok óta tartott és egy ilyen növekvő támogatást mutatott – mutatott rá Hann Endre a Klubrádió Megbeszéljük című műsorában.

A kijelentésével Hann Endre igazolta azokat a kormánypárti elemzőket is, akik korábban azt állították, Magyar Péter és a Tisza Párt kamu közvélemény-kutatásokkal akarja fenntartani a szárnyalás látszatát.

Korábban Deák Dániel, a XXI. Század Intézet vezető elemzője állította azt, hogy Magyar Péter több manipulatív közvélemény-kutatást is rendelt, ezzel igyekezve azt a látszatot kelteni a nyilvánosságban, mintha mi sem történt volna.

„Ahogy korábban írtam, miután a nyarat egyértelműen a Fidesz nyerte, Magyar Péter több manipulatív közvélemény-kutatást is rendelt, hogy ezzel igyekezzen azt a látszatot kelteni a nyilvánosságban, mintha mi sem történt volna, hogy minden rendben van” – húzta alá Deák Dániel politikai elemző a közösségi oldalán.

Hozzátette: ennek a kommunikációs húzásnak a része a Medián legfrissebb közvélemény-kutatása. „A hozzám eljutó információk szerint Magyar Péter azt szerette volna, ha a Fidesz erősödése nem jelenik meg a mostani mérésben, ugyanakkor a Medián vezetője,

Hann Endre erre nem volt hajlandó, hiszen tudja, hogy a választáshoz közeledve hozzá kell igazítani a valósághoz a kutatási adatait, ellenkező esetben még inkább nevetségessé válna.

Hann Endre csupán annyit vállalt be, hogy továbbra is teljesen irreális, 13 százalékos előnyt vizionál a Tiszának, ugyanakkor azt már ő sem tudta elhallgatni, hogy a Fidesz támogatottsága nőtt” – hangsúlyozta. Deák Dániel szerint a Fidesz erősödése egyébként nem meglepő: a Medián szerint is javult az emberek közhangulata, eközben kiszivárogtak a Tisza adóemelési javaslatai, Tarr Zoltán pedig önleleplező módon bevallotta, hazudni fognak a kampányban a választóknak.