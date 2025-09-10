Rendkívüli

Donald Tusk: Lengyelország kérte a NATO-szerződés 4. cikkének alkalmazását

Deák DánielTölgyessy PéterMagyar Péter

Deák Dániel: Elkezdett süllyedni a Tisza hajója + videó

Elkezdődött a kiábrándulás, egyre több belső kritika éri a balliberálisoktól Magyar Pétert.

Magyar Nemzet
2025. 09. 10. 12:45
Deák Dániel (Fotó: MTI/Veres Nándor) Magyar Péter, Tisza, Fidesz
Fotó: MTI/Veres Nándor
– Miután kiszivárogtak az adóemelési tervei, és láthatóan kormányzásképtelen Magyar Péter pártja, már a baloldalon is elkezdték kritizálni, sőt a dollármédiában is nekimentek – mondta egy Instagramra feltöltött videóban Deák Dániel.

Süllyed a Tisza hajója (Forrás: Facebook)

Az elemző több ellenzéki műsorból is bevágott részleteket a videójába. Az egyiken a 444-es Ács a Dániel beszél arról, hogy Magyar Péter nem tudja elviselni, ha nem ő van a címlapon, és nem számít, ha nem mond semmi újat.

Egy másikban pedig Tölgyessy Péter mondja azt, hogy nem volt még az újabbkori magyar történelemben ennyire felkészületlen, és ennyire alakulatlan párt. Szerinte 

borzalmas következményei lennének, ha Magyarék kezébe kerülne a hatalom.

– Elkezdődött tehát a kiábrándulás folyamata, elkezdett süllyedni a Tisza hajója – tette hozzá Deák Dániel.

Borítókép: Deák Dániel (Fotó: MTI/Veres Nándor) 

