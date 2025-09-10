Deák Dániel: Elkezdett süllyedni a Tisza hajója + videó

– Miután kiszivárogtak az adóemelési tervei, és láthatóan kormányzásképtelen Magyar Péter pártja, már a baloldalon is elkezdték kritizálni, sőt a dollármédiában is nekimentek – mondta egy Instagramra feltöltött videóban Deák Dániel.

Süllyed a Tisza hajója (Forrás: Facebook)

Az elemző több ellenzéki műsorból is bevágott részleteket a videójába. Az egyiken a 444-es Ács a Dániel beszél arról, hogy Magyar Péter nem tudja elviselni, ha nem ő van a címlapon, és nem számít, ha nem mond semmi újat.

Egy másikban pedig Tölgyessy Péter mondja azt, hogy nem volt még az újabbkori magyar történelemben ennyire felkészületlen, és ennyire alakulatlan párt. Szerinte

borzalmas következményei lennének, ha Magyarék kezébe kerülne a hatalom.

– Elkezdődött tehát a kiábrándulás folyamata, elkezdett süllyedni a Tisza hajója – tette hozzá Deák Dániel.