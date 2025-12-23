Januárban teljessé válik a családi adókedvezmény megduplázása – jelentette ki Gulyás Gergely a Kormányinfón. A Miniszterelnökséget vezető miniszter közölte: a kormány korábbi vállalása volt, hogy a családi adókedvezmény mértékét két lépésben megduplázza. Ez július 1-jével 50 százalékban megtörtént, további 50 százalék erejéig pedig január 1-jével folytatódik.

Fotó: Havran Zoltán

A döntés egymillió családot érint, egy gyermek esetén havonta 20 ezer, kettőnél havonta 80 ezer, háromnál havonta 198 ezer forinttal több marad a családoknál

– ismertette a tárcavezető. Hozzátette: életbe lép a 30 év alatti édesanyák adómentessége, a 40 év alatti édesanyák esetében ez két gyermek vállalása esetén vehető igénybe. Van lehetőség rá, hogy az édesapa jövedelméből vegyék igénybe a szülők a kedvezményt.