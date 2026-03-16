Iránból és Libanonból is rakétákat lőttek Izraelre + videó

Vasárnap hajnaltól Izrael északi, középső és déli részein is megszólaltak a légvédelmi szirénák, mert több hullámban rakétákkal lőtték Izraelt Iránból és Libanonból.

Az izraeli mentőszolgálat jelentése szerint az egyik becsapódás helyszínén, Holonban tűz ütött ki. Ott az üvegszilánkok könnyebben megsebesítettek egy nyolcvan év körüli férfit, és egy nyolcvan év körülő nő enyhe füstmérgezést szenvedett.

Jelentős anyagi árok keletkeztek, számos autó kiégett.

Lapunk arról is beszámolt, hogy szombat reggel légiriadókat rendeltek el Észak-Izraelben, Nyugat-Galileában a libanoni síita Hezbollah terrorszervezet Libanonból kilőtt rakétái és drónjai miatt.