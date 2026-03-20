Olaszország elítélte a Hormuzi-szoros lezárását

Olaszország öt másik nagyhatalommal együtt aláírta a Hormuzi-szoros hajózási szabadságát garantáló nemzetközi tervet. Az ellenzék élesen bírálja a döntést, és azzal vádolja Giorgia Meloni kormányát, hogy veszélyes irányba viszi az országot. Ezzel szemben Guido Crosetto hangsúlyozta: nem katonai offenzíváról van szó, Olaszország kizárólag egy esetleges tűzszünet után, békefenntartó szerepben venne részt a térség stabilizálásában.

Jánosi Dalma
2026. 03. 20. 16:21
Az ellenzék azzal vádolja Giorgia Melonit, hogy háborúba sodorja az országot
Olaszország öt másik országgal együtt közös nyilatkozatban ítélte el Irán tevékenységét a Perzsa-öbölben. Az Egyesült Királyság, Franciaország, Németország, Hollandia, Japán és Olaszország bejelentette, hogy együtt kívánnak fellépni a Hormuzi-szoros biztonságának garantálása érdekében. 

Felszólították Teheránt, hogy azonnal fejezze be a fenyegetőzéseket és a tengeri aknák telepítését, állítsa le a drón- és rakétatámadásokat, valamint a kereskedelmi útvonalak blokkolására irányuló kísérleteket. 

A nyilatkozat figyelmeztetésként szolgál, politikai úton próbálja visszavonulásra kényszeríteni Iránt, még mielőtt szükségessé válna egy katonai beavatkozás. 

A dokumentum hangsúlyozza, hogy a hajózás szabadsága alapvető nemzetközi jog. A szoros lezárása globális válságot okozhat, mivel itt halad át a világ olaj- és gázszállítmányainak jelentős része, de a műtrágya- és élelmiszer-ellátást is veszélyezteti. Antonio Tajani olasz külügyminiszter a dokumentummal kapcsolatban leszögezte, hogy az nem katonai, hanem politikai nyilatkozat. 

Olaszország csak akkor lép, ha az akciónak nemzetközi jogi alapja van

Guido Crosetto olasz védelmi miniszter pedig tisztázta, hogy nem háborús küldetésről van szó. Hangsúlyozta, hogy Olaszország csak akkor lép, ha az akciónak egyértelmű nemzetközi jogi alapja van – számolt be róla az Ansa.

A nyilatkozat azért is fontos, mert Donald Trump amerikai elnök korábban kifejezetten kérte a szövetségesektől, hogy vállaljanak nagyobb szerepet a tengeri biztonság garantálásában. 

A dokumentum aláírása némi belpolitikai vitát is szült. Az olasz ellenzék a Zöldek és Baloldal Szövetsége élesen bírálta Giorgia Meloni miniszterelnököt. Azzal vádolják, hogy titokban katonai akcióra készül, és háborúba sodorja Olaszországot. Donald Trump és Benjámín Netanjáhu oldalán áll, mely veszélyt jelent Olaszország számára.

Borítókép: Giorgia Meloni olasz miniszterelnök (Fotó: AFP)

