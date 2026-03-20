Olaszország elítélte a Hormuzi-szoros lezárását

Olaszország öt másik országgal együtt közös nyilatkozatban ítélte el Irán tevékenységét a Perzsa-öbölben. Az Egyesült Királyság, Franciaország, Németország, Hollandia, Japán és Olaszország bejelentette, hogy együtt kívánnak fellépni a Hormuzi-szoros biztonságának garantálása érdekében.

Felszólították Teheránt, hogy azonnal fejezze be a fenyegetőzéseket és a tengeri aknák telepítését, állítsa le a drón- és rakétatámadásokat, valamint a kereskedelmi útvonalak blokkolására irányuló kísérleteket.

A nyilatkozat figyelmeztetésként szolgál, politikai úton próbálja visszavonulásra kényszeríteni Iránt, még mielőtt szükségessé válna egy katonai beavatkozás.

A dokumentum hangsúlyozza, hogy a hajózás szabadsága alapvető nemzetközi jog. A szoros lezárása globális válságot okozhat, mivel itt halad át a világ olaj- és gázszállítmányainak jelentős része, de a műtrágya- és élelmiszer-ellátást is veszélyezteti. Antonio Tajani olasz külügyminiszter a dokumentummal kapcsolatban leszögezte, hogy az nem katonai, hanem politikai nyilatkozat.