Felgyújtottak egy izraeli fegyvergyárat Csehországban – ez lehet az ország történetének legsúlyosabb terrorcselekménye

A Politico lerombolta Magyar Péter reményeit: Brüsszel is úgy látja, hogy Orbán fog nyerni

Zárt körben mindenki tudja, hogy az ellenzéki közvélemény-kutatások hamisak, és Magyar Péter lemaradásban van a Brüsszel által készített zártkörű felmérésekben – erre hívta fel a figyelmet legújabb bejegyzésében Philip Pilkington, a Magyar Külügyi Intézet vezető kutatója. A szakértő a Politico friss cikkére hivatkozott, amely arra utal, hogy az uniós elit már nem a jelenlegi helyzetből indul ki, hanem a magyar választások utáni forgatókönyvekre készül.

2026. 03. 20. 15:43
Az EU-tisztviselők Orbán Viktor győzelmére számítanak a magyar választásokon – ez derült ki a Politico cikkéből, amelyben azt írták, hogy ha Orbán Viktort újraválasztják – ami egy uniós tisztviselő szerint a csütörtöki csúcstalálkozón jelen lévő vezetők többsége szerint valószínű –, akkor hajlandóbb lehet jóváhagyni a hitelt, miután az olaj ismét áramlani kezd a Barátság kőolajvezetéken.

Orbán Viktor állta a sarat

A cikk részletezi, hogy Orbán Viktor ismét szembement az Európai Unió vezetőivel, és megakadályozta az Ukrajnának szánt 90 milliárd eurós hitel elfogadását. 

A brüsszeli vezetők minden eszközzel próbálták rávenni, hogy engedjen, de nem jártak sikerrel – a magyar miniszterelnök kitartott az álláspontja mellett.

A szerző kiemeli, hogy az uniós elit ezt „elfogadhatatlannak” tartja, sőt nyíltan támadta a magyar miniszterelnököt, amiért nem tartotta magát a korábbi ígéretéhez. A támadásokra Orbán Viktor is reagált: tisztázta, hogy decemberben valóban hozzájárult ahhoz, hogy Magyarország részvétele nélkül ez a hitel mehessen, de decemberben még nem vettek az ukránok minket olajblokád alá.

Mert ha decemberben olajblokád alatt lettünk volna, akkor sose járultam volna hozzá ehhez a hitelhez, de értsék meg, hogy megváltozott a helyzet.

A miniszterelnök a tanácsülésen is hangsúlyozta, hogy Magyarország támadás alatt van, Zelenszkij energetikai vészhelyzetet idézett elő, nem is titkolva, hogy politikai céljai vannak ezzel. Véleménye szerint az európai vezetők azt várták tőle, hogy tegyen úgy, színlelje azt, mintha mi sem történt volna.

Ez alapján úgy tűnik, az EU-tisztviselők Orbán Viktor győzelmére számítanak a magyar választásokon.

A szerző azt is hangsúlyozza, hogy Brüsszelben a hangulat rendkívül feszült volt: példátlanul kemény kritikák hangzottak el, a vezetők két táborra szakadtak, és még személyeskedésig is fajult a helyzet, amikor a vétó feloldására akarták rávenni a magyar kormányfőt. Orbán Viktor állta a sarat, nem engedett a zsarolásnak, és támogatókra talált Giorgia Meloni olasz és Robert Fico szlovák kormányfő személyében is. 

A brüsszeli körök a cikk szerint abban bíznak, hogy a közelgő magyar választás után megváltozik a helyzet, és könnyebb lesz keresztülvinni az akaratukat. 

Vagyis nem adták fel, inkább kivárnak.

Borítókép: Magyar Péter, a Tisza Párt elnöke beszédet mond a párt Nemzeti Menet címmel megrendezett ünnepségén (Fotó: MTI/Illyés Tibor)

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

